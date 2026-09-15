Serie A: lunedì incontro a Lissone tra gli allenatori e Orsato

La sosta per un primo confronto. Secondo le informazioni riportate dal sito, lunedì prossimo a Lissone ci sarà un incontro tra Orsato, il designatore arbitrale, e i tecnici della Serie A.

L'appuntamento servirà a mettere in chiaro le interpretazioni e le novità del regolamento. Oltre al nuovo utilizzo del Var. L’obiettivo è arrivare a una maggiore uniformità nelle decisioni e chiarire eventuali dubbi prima che il campionato entri nella sua fase più calda.

(Tuttomercatoweb)