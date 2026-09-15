Serie A: lunedì incontro a Lissone tra gli allenatori e Orsato

Seconda vittoria di fila della Fiorentina dopo il cambio di allenatore. Vanoli batte il Pisa 3-0 il Pisa in Coppa Italia grazie alle reti di Pellegrino nel primo tempo e di Gnonto e Pote nella ripresa...
Il commissario tecnico dell'Argentina ha diramato la lista dei convocati. C'è anche Messi, all'ultimo ballo con la nazionale. Non ci sono Dybala e Molina, quest'ultimo squalificato. Inizialmente la sq...
Maxi rissa durante la partita di Champions League asiatica tra l'Al Hilal di Simone Inzaghi e la squadra di Bennacer, l'Al-Gharafa. A farne le spese, prendendosi un cartellino rosso a testa, sono stat...
L'avventura in Italia di Domenico Tedesco, tecnico del Bologna, si potrebbe chiudere solamente dopo quattro giornate. La società infatti avrebbe deciso di esonerarlo. Al suo posto sarebbe pronto Raffa...
Loading