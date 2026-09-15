Roma-Inter, non solo Calhanoglu: anche Stones e Spence potrebbero saltare il big match

Se oggi l'Inter ha ufficializzato l'assenza di Calhanoglu, che ha accusato dei problemi muscolari e nemmeno ieri contro l'Udinese è sceso in campo, ci sono altri due uomini che Chivu potrebbe non avere a disposizione.

Il primo è Stones: il difensore inglese nella ripresa della gara contro l'Udinese ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra. Difficile possa esserci. L'altro è Spence, non ancora al meglio dopo il Mondiale con l'Inghilterra.

(Calciomercato.it)