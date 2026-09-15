Maxi rissa nella Champions asiatica, coinvolti Summerville e Bennacer: entrambi espulsi (VIDEO)

Vlam in de pan 🥵— ESPN NL (@ESPNnl) September 15, 2026
Rood voor Summerville en Bennacer mag ook douchen nadat hij aan de knot van Crysencio trekt 👀🟥 pic.twitter.com/7eP2ilnVSS
Seconda vittoria di fila della Fiorentina dopo il cambio di allenatore. Vanoli batte il Pisa 3-0 il Pisa in Coppa Italia grazie alle reti di Pellegrino nel primo tempo e di Gnonto e Pote nella ripresa...
Il commissario tecnico dell'Argentina ha diramato la lista dei convocati. C'è anche Messi, all'ultimo ballo con la nazionale. Non ci sono Dybala e Molina, quest'ultimo squalificato. Inizialmente la sq...
L'avventura in Italia di Domenico Tedesco, tecnico del Bologna, si potrebbe chiudere solamente dopo quattro giornate. La società infatti avrebbe deciso di esonerarlo. Al suo posto sarebbe pronto Raffa...
La sosta per un primo confronto. Secondo le informazioni riportate dal sito, lunedì prossimo a Lissone ci sarà un incontro tra Orsato, il designatore arbitrale, e i tecnici della Serie A. L'appuntamen...
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