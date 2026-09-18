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Roma-Inter: niente conferenza stampa per Chivu

Campionato
di MV
venerdì, 18 settembre 2026 alle 10:54
gaspchivu
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Niente conferenza stampa per Cristian Chivu. Il tecnico dell'Inter, riferisce il quotidiano sportivo, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni alla stampa e non rispondere alle domande dei cronisti in vista del big match di domani. 
(corrieredellosport.it) 
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