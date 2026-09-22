Soulé: "Messi merita il Pallone d'Oro, è un fenomeno" (VIDEO)

Arrivato in Argentina per gli impegni della nazionale allenata da Scaloni, Matias Soulé è stato fermato da alcuni cronisti che gli hanno fatto domande su Messi e sul Pallone d'Oro. Ecco le parole del giocatore giallorosso: "Se lo merita per tutto quello che ha fatto al Mondiale. La verità è che è un fenomeno. Non so se lo vincerà o meno, ma finché giocherà sarà sempre il candidato numero uno".