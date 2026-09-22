Soulé: "Messi merita il Pallone d'Oro, è un fenomeno" (VIDEO)

Gianluca Mancini è un grande appassionato di biciclette. A rivelarlo è stato lo stesso numero 23 della Roma, che ai microfoni di Eurosport ha spiegato com'è nata la sua passione e uno dei suoi nuovi a...
"Avete fatto uno spettacolo, complimenti". Queste le parole di Davide Massa, arbitro che ha diretto Roma-Inter dello scorso weekend, al termine della partita. Le due squadre si sono affrontate a viso...
Alla fine della quinta giornata, prima della sosta, la Lazio è prima in classifica. Almeno per quanto riguarda i punti, insieme alla Roma e all'Inter. E, alcuni dati statistici, dicono che per quanto...
Anche Leonardo Balerdi è tornato in Nazionale. Il difensore della Roma, dopo un ottimo avvio di stagione, è stato richiamato da Scaloni. "Mi era rimasta una grandissima voglia. Per questo tornare qui...
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¿MESSI ES EL MÁXIMO CANDIDATO A LLEVARSE EL BALÓN DE ORO? Esto dijo Matías Soulé en su llegada a la Argentina. 📺 #SportsCenter | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus