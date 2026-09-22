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Instagram, Castro dal ritiro dell'Argentina: "Felice per tutto questo". Soulè: "Niente di più bello che essere qui"

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di FedericoL
martedì, 22 settembre 2026 alle 21:15
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Una delegazione romanista folta nel ritiro della nazionale Argentina. Nonostante sia ancora alla ricerca del primo gol in maglia giallorossa, Santiago Castro è stato convocato dal ct Scaloni per le amichevoli contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. L'ex attaccante del Bologna è carico in vista dei prossimi impegni con la propria nazionale, come dimostra l'ultimo post su Instagram: "Felice per tutto questo". Castro ha poi pubblicato sulle sue stories uno scatto in compangia di Soulè e Balerdi appena arrivati in ritiro E anche Mati Soulè, reduce da un grande inizio di stagione, è pronto a dire la sua in Nazionale. "Niente di più bello che essere qui", ha scritto il fantasista su Instagram.

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