Instagram, Castro dal ritiro dell'Argentina: "Felice per tutto questo". Soulè: "Niente di più bello che essere qui"

La Roma arriva alla sosta da prima della classe dopo un avvio di stagione entusiasmante, ma in casa giallorossa si guarda già al mercato. Secondo quanto riportato da Federico Nisii di Manà Manà Sport,...
Gianluca Mancini è un grande appassionato di biciclette. A rivelarlo è stato lo stesso numero 23 della Roma, che ai microfoni di Eurosport ha spiegato com'è nata la sua passione e uno dei suoi nuovi a...
Arrivato in Argentina per gli impegni della nazionale allenata da Scaloni, Matias Soulé è stato fermato da alcuni cronisti che gli hanno fatto domande su Messi e sul Pallone d'Oro. Ecco le parole del...
"Avete fatto uno spettacolo, complimenti". Queste le parole di Davide Massa, arbitro che ha diretto Roma-Inter dello scorso weekend, al termine della partita. Le due squadre si sono affrontate a viso...
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