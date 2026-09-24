Instagram, Soulé dal ritiro dell'Argentina: "Godendomi questi momenti" (FOTO)

Dopo un grande inizio di stagione con la maglia della Roma, che lo ha visto protagonista con 2 gol e un assist nelle prime 6 gare, Matias Soulé si è guadagnato la convocazione dal CT dell'Argentina Lionel Scaloni. L'albiceleste affronterà 3 amichevoli, contro Bolivia, Burkina Faso e Benin. Proprio quest'ultima gara del 6 ottobre sarà l'ultima partita con la maglia dell'Argentina da parte di Lionel Messi. Un evento importantissimo, a cui l'esterno giallorosso parteciperà dal vivo insieme ad altri due dei suoi compagni di squadra: Santiago Castro e Leonardo Balerdi. Proprio per questo, il numero 18 romanista ha pubblicato un post su Instagram esprimendo tutta la sua gratitudine per la convocazione: "Godendomi questi momenti".