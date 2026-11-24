VIDEO - Dybala: "Ancora presto per dire se siamo una squadra che può vincere"Coppe europee
🎥#Dybala: "Ancora presto per dire se siamo una squadra che può vincere" https://t.co/g6EKIL7Wep— laroma24.it (@LAROMA24) November 24, 2026
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FOTO E VIDEO - PSG-Roma , tutto pronto al Parco dei Principi: lo spogliatoio che domani ospiterà i giallorossi
Dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Paulo Dybala alla vigilia, è davvero tutto pronto per la super sfida di Champions League tra PSG e Roma. Tutto pronto anche all'interno del Parco de...
Instagram, Rensch: "Dopo aver lottato tanto per tornare, è dura dover affrontare un altro infortunio. Grazie Romanisti per il sostegno"
Momento sfortunato per Devyne Rensch, vittima di un nuovo infortunio. L'olandese, infatti, ha riportato una lesione di grado intermedio all'adduttore lungo di sinistra. E su Instagram ha condiviso un...
Bologna-Roma, trasferta in bilico: l'Osservatorio vuole prima approfondire l'analisi dei rischi connessi alla gara
Giudizio sospeso per quanto riguarda la trasferta di Bologna del prossimo 4 dicembre. Con la determinazione pubblicata oggi, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rinviato alle va...