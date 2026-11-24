Alla vigilia della sfida contro il PSG, a Paulo Dybala è stato chiesto se questa Roma è pronta per vincere. Le parole della Joya: "Negli anni in cui sono stato in Italia, soprattutto alla Juventus, ho avuto la possibilità di vincere. Lo capisci più avanti, perché è ancora presto per dire se siamo una squadra che può vincere. Credo che ci siano squadre forti in Serie A che hanno sicuramente più esperienza nel vincere. Però siamo consapevoli di essere una squadra forte, con dei valori. Abbiamo un gruppo molto sano, molto bello e questo molte volte aiuta a vincere. Quest’anno stiamo facendo bene. Adesso arrivano tante partite difficili, però dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. È quello che ti posso dire. Poi sicuramente più avanti vedremo se siamo sulla strada giusta per puntare a qualcosa in più".

🎥#Dybala: "Ancora presto per dire se siamo una squadra che può vincere" https://t.co/g6EKIL7Wep — laroma24.it (@LAROMA24) November 24, 2026