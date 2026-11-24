Bologna-Roma, trasferta in bilico: l'Osservatorio vuole prima approfondire l'analisi dei rischi connessi alla garaCampionato
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Instagram, Rensch: "Dopo aver lottato tanto per tornare, è dura dover affrontare un altro infortunio. Grazie Romanisti per il sostegno"
Momento sfortunato per Devyne Rensch, vittima di un nuovo infortunio. L'olandese, infatti, ha riportato una lesione di grado intermedio all'adduttore lungo di sinistra. E su Instagram ha condiviso un...
VIDEO - Dybala: "Ancora presto per dire se siamo una squadra che può vincere"
Alla vigilia della sfida contro il PSG, a Paulo Dybala è stato chiesto se questa Roma è pronta per vincere. Le parole della Joya: "Negli anni in cui sono stato in Italia, soprattutto alla Juventus, ho...
VIDEO - Siparietto tra Gasperini e Dybala. La Joya: "Chiudere la carriera a Roma? Lo spero". Il tecnico: "E quali altri squadre ci sono?"
Simpatico siparietto tra Gian Piero Gasperini e Paulo Dybala nella conferenza stampa alla vigilia di PSG-Roma. Alla Joya, infatti, è stato chiesto se gli piacerebbe chiudere la carriera a Roma. "Lo sp...