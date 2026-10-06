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“Il ginocchio va meglio”. Gasperini ritrova Malen e prepara la sfida al Como

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Malen
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Donyell Malen vede il Como e accelera verso il rientro. L’attaccante olandese ha sfruttato la pausa per lasciarsi alle spalle il fastidio al ginocchio che lo aveva costretto a rinunciare alla convocazione con l’Olanda. Nessuna forzatura, solo gestione prudente e lavoro mirato a Roma, con l’obiettivo di tornare al meglio per la ripresa del campionato. Oggi, salvo imprevisti, il centravanti è atteso di nuovo in gruppo, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria. […] Gian Piero Gasperini lo aspetta a braccia aperte: «Malen doveva recuperare da un problema e sta bene». Un messaggio che suona come una conferma in vista del Como, anche perché il tecnico continua a considerarlo il punto di riferimento più importante del suo attacco. L’uomo che può fare male alla squadra di Cesc Fabregas. I numeri, del resto, parlano per lui: 20 gol nelle prime 23 presenze in Serie A. Roba da record. […]
Nei giorni di stop Malen è rimasto nella Capitale, alternando recupero e qualche parentesi più leggera: una passeggiata sulla spiaggia di Ostia, i selfie con i tifosi e la presenza al Tre Fontane per assistere a Roma-Barcellona di Women’s Champions League. […] Adesso però il tempo delle libere uscite è finito. Si torna in campo: il ginocchio dà segnali incoraggianti e l’obiettivo è arrivare a Como nelle condizioni migliori. Per continuare a segnare anche contro le big – e magari aiutare Gasp a sfatare il tabù giallorosso contro le dirette avversarie – dopo i gol alla Juventus, al Napoli e allo stesso Como (su rigore) della scorsa stagione.
(repubblica)

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