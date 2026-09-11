Bove a Villa Stuart: controlli al ginocchio destro

Edoardo Bove è in Italia. Questa mattina l'ex centrocampista della Roma adesso al Watford si è presentato a Villa Stuart per una serie di controlli al ginocchio destro. La sua esperienza al di là della Manica è iniziata bene lo scorso anno, adesso c'è questo problema da risolvere.

.@WatfordFC, Edoardo Bove è appena arrivato a Villa Stuart per un controllo al ginocchio destro pic.twitter.com/Fe6JGz8SAx — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 11, 2026