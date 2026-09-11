VALDARCHI: "Prestazione di livello in un ambiente non facile" - BALZANI: "La Roma nel secondo tempo cala di concentrazione"

La Roma pareggia contro il Fenerbahçe dopo una partita combattuta che ha visto i giallorossi giocare meglio nella prima frazione prima della reazione di Greenwood e compagni nel secondo tempo. Simone Valdarchi elogia la Roma: "Prestazione di livello in un ambiente non facile", mentre Francesco Balzani evidenzia come la squadra di Gasperini abbia preso di nuovo gol ad inizio ripresa: "La Roma nel primo quarto d'ora del secondo tempo cala di concentrazione". Queste le opinioni delle principali radio romane.

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Prestazione di livello in un ambiente non facile. Era una squadra che la Roma poteva battere, ma quando capisci che sono partite le quali non riesci a vincerle, non è da buttare via (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

ensazioni positive, la Roma ha chiuso attaccando. Non ho visto una Roma che voleva tenersi l’1-1, voto 6.5 all’esordio in Champions. Wesley non sta bene fisicamente, Mancini mi sta convincendo poco, Balerdi di più (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Non possiamo pensare che la Roma vinca tutte le partite: nel secondo tempo ha calato. È un campo internazionale, e gli errori non te li perdonano. È stato bravo anche il Fenerbahce (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)

È una partita da 6: hai un buon periodo di gara, ma non sei riuscita a trovare soluzioni davanti perché loro erano molto stretti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)

La vittoria ti garantiva una piccola fetta di accesso ai playoff. Penso che sia mancato anche un po’ di coraggio (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Guardando il risultato mi prendo il bicchiere mezzo pieno. Alla Roma manca ancora qualche cosa, questi cali di tensione non vanno bene. La partita si è decisa in quei dieci minuti sbagliati del secondo tempo (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ho visto bene la Roma nel primo tempo, è stata una partita dai due volti. Il problema è che la squadra nel primo quarto d'ora del secondo tempo cala di concentrazione. La partita di ieri non mi fa rivedere il giudizio sulla Roma. (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo, 92.7)

Cristante è un calciatore intelligente, riesce a fare la scelta giusta al momento giusto. Non mi aspettavo Rensch al posto di Molina, ho letto la scelta di Gasperini come un premio per la passata stagione, con riferimento alla partita di Parma (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

In Champions League non puoi avere cali: le squadre sono di grande livello e ti puniscono immediatamente. Bisogna rivedere il ritorno in campo dopo i 15 minuti di pausa tra una frazione e l’altra. Contro il Torino mi aspetto del turnover (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport, 90.9)