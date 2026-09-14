Pronto Molina, Dybala c’è. Tentazione Balerdi

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - [...] Per la quarta giornata di Serie A la Roma affronterà il Torino in trasferta a caccia dei tre punti che varrebbero la quarta vittoria consecutiva nel nostro campionato nelle prime 4. Alla vigilia sono arrivate buone notizie con Gasperini che per la prima volta in questa stagione potrà contare su tutta la rosa a disposizione, compreso Pellegrini che torna ad essere convocato dopo l’infortunio della precedente stagione. Anche Koné ha recuperato dal fastidio accusato in Champions League e sarà dunque regolarmente a disposizione del tecnico e dei compagni. Contro il 3-5-2 di Abate si torna al 3-4-2-1 per il solito discorso degli accoppiamenti. [...] Sulla trequarti Dybala che «quando sta bene gioca sempre», ha detto Gasp, e Rodrigo Mora leggermente favorito su Mati Soulé. Davanti Donyell Malen cercherà di ritornare al gol dopo un turno di astinenza che sarebbe normale per chiunque, ma non per uno che sta avendo numeri straordinari, di gran lunga superiori alle aspettative.