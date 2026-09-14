Dubbi Wesley e Koné. Torna in lista Pellegrini

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Tutti convocati, ma Wesley è in dubbio. Il laterale brasiliano si è fermato nel corso della rifinitura di ieri per un piccolo problema fisico. Gasperini ha deciso comunque di portarlo a Torino, ma la sua presenza dal primo minuto è a rischio. In caso di forfait dell'ex Flamengo, Rensch è favorito su Molina per occupare la corsia di sinistra, con Lulli pronto a riprendere posto sul lato opposto. Dopo il fastidio al ginocchio rimediato in Turchia, Koné ha svolto l'intera rifinitura con i compagni. Il centrocampista francese si gioca con Pisilli il posto al fianco di Cristante in mezzo al campo, anche se l'azzurro è leggermente in vantaggio nel ballottaggio. Nessun calcolo in vista dell'Inter. Dybala ha recuperato dopo i crampi accusati al termine della sfida di giovedì in Champions League e si appresta a supportare Malen a Torino. Lì dove, a gennaio, i due si ritrovarono in campo insieme per la prima volta, mostrando fin da subito una sintonia naturale. Risale a quella sera, tra l'altro, l'ultimo gol realizzato dalla Joya. La terza maglia in attacco può essere di Soulé, favorito sul giovane Mora. Mancini ha mostrato qualche segnale di appannamento nelle ultime uscite, in particolare a Istanbul dove ha commesso l'errore che ha portato al gol del pareggio del Fenerbahçe. Balerdi e Ghilardi scalpitano per una maglia da titolare, ma l'allenatore sembra intenzionato a confermare l'ex Atalanta nel terzetto difensivo con Hermoso e N'Dicka. Prima convocazione stagionale per Pellegrini dopo lo stop per l'intervento al tendine.