Cacciamani ha tre motivi per stupire la Roma

Gian Piero Gasperini sarebbe stato certamente felice di avere dalla sua parte Alessio Cacciamani nella partita di questo pomeriggio. La Roma, come noto, ha trattato a lungo l'esterno nel corso dell'estate, ma non ha mai presentato quell'offerta da 20 milioni che avrebbe potuto portare al sì di Urbano Cairo per la cessione. [...] Cacciamani è così rimasto al Toro, ma non solo: ha anche rinnovato il contratto. Giovedì (proprio a pochi giorni dalla sfida contro i giallorossi) è stato ufficializzato il prolungamento fino al 2031 con tanto di adeguamento dell'ingaggio. E ora quella Roma che sarebbe potuta essere la sua squadra, sarà la sua avversaria. Ignazio Abate stima molto Cacciamani, crede nelle sue qualità e contro la Roma lo schiererà ancora una volta titolare sulla fascia sinistra, così come aveva fatto nelle partite precedenti, quelle in cui l'esterno cresciuto nella Primavera granata aveva avuto un rendimento spesso altalenante: positivo in fase offensiva (ha all'attivo anche un assist, quello per l'incornata vincente di Pietro Comuzzo contro il Sassuolo), ma in difficoltà in quella difensiva. [...] Per Cacciamani la partita contro la Roma sarà quasi la chiusura di un cerchio dopo la telenovela estiva della trattativa che lo ha visto protagonista e il recente rinnovo: certo, non ci sarebbe modo migliore per festeggiare la firma sul nuovo contratto che una prestazione positiva, che porti a un risultato altrettanto positivo contro una della squadre più forti del campionato. Questo pomeriggio Cacciamani avrà inoltre la possibilità, almeno in uno dei due tempi, di macinare chilometri proprio sulla fascia davanti alla panchine, a pochi metri quindi da quel Gasperini che lo avrebbe voluto alla Roma. [...] Si scoprirà nelle prossime ore come sarà l'umore di Gasperini, certo è che contro la Roma il numero 77 granata avrà parecchi occhi puntati addosso: a quelli dei tifosi e degli addetti ai lavori di Toro e Roma, si aggiungono quelli di Roberto Mancini. [...]

(Tuttosport)