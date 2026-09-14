Non c'è Roma senza Joya

Ma quale riposo, ma quale turnover. Paulo Dybala contro il Torino gioca, eccome se gioca. Perché questa è una Joya rinata, tirata a lucido da allenamenti intensi, lavoro personalizzato e una cura maniacale di ogni dettaglio. [...] I 94 minuti senza sosta di Istanbul contro il Fenerbahçe (e più in generale i 350 in quattro partite) hanno lasciato inevitabilmente qualche crampo e la normale stanchezza del post partita, ma non abbastanza per fermarlo. [...] «Paulo è una bestia», ha detto l'allenatore. E alla sua bestia non vuole rinunciare. Figuriamoci contro il Torino, avversario che lo scorso gennaio aveva già visto nascere il tandem con Malen: gol e assist dell'argentino, tre punti in cassaforte. [...] Dybala e Malen ancora insieme, dunque, per cercare il poker di vittorie in Serie A e dare continuità a un avvio di stagione che profuma già di grande Roma. La Joya è diventata un autentico assist man. Quattro passaggi vincenti nelle prime tre presenze di campionato, un dato che lo porta dentro una cerchia speciale: nessuno ha servito più assist nelle prime quattro giornate di una stagione di Serie A dal 2004/05. [...] Ma Dybala non è soltanto l'ultimo passaggio. È fantasia, recupero, regia sulla trequarti. È quel giocatore che quando prende palla costringe gli avversari a intervenire, spesso anche duro. [...] Quella di oggi sarà la sua quarta partita da titolare consecutiva. Il piede dell'assist è già caldo, quello del tiro deve ancora ritrovare la piena potenza. In tre partite ha calciato 15 volte, cinque nello specchio, contro le 13 conclusioni e le sette (5 vincenti) nello specchio di Malen. Gli manca ancora quel sinistro secco, probabilmente perché non è ancora pronto a forzare completamente. Ma arriverà anche quello. [...]

(Corsport)