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Roma, è una partenza sprint: il poker mancava dal 2014-2015. È la quinta volta nella storia dei giallorossi

Focus
di Fabio D'Ascanio
martedì, 15 settembre 2026 alle 10:40
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LAROMA24.IT - La Roma cala il poker e centra la quarta vittoria in campionato su altrettante partite. Una partenza sprint per gli uomini di Gasperini che condividono la testa della classifica insieme all'Inter a quota 12 punti, con i giallorossi che si trovano avanti per la differenza reti. Successi contro Fiorentina e Atalanta in casa, mentre in trasferta i Capitolini hanno superato Lecce e Torino. Una Roma convincente, sempre di più, trascinata dal duo composto da Dybala e Malen. 12 punti dopo quattro giornate, un dato per nulla scontato e che non accadeva da oltre dieci anni. 
L'ultima volta, infatti, fu nella stagione 2014-2015 quando gli uomini allora allenati da Rudi Garcia sconfissero sempre la Fiorentina in casa alla prima, poi Empoli, Cagliari e Parma. Sempre con il tecnico francese, alla sua prima stagione, nel 2013-2014, la Roma riuscì a vincere le prime quattro, portando avanti la striscia fino a dieci. Per trovare altri precedenti bisogna tornare addirittura al 1952-53, con una striscia di sei vittorie e al 1960-61, cinque successi. Un'altra epoca. Un altro calcio. 
Il risultato ottenuto dalla squadra di Gasperini in questa stagione, quindi, rappresenta la quinta volta nella storia della Roma in cui si è riusciti a fare bottino pieno dopo le prime quattro partite di campionato. E la Roma lo ha fatto convincendo in tutto e per tutto. Dominando le partite, rimontandole con forza e merito, e gestendo, senza brillare particolarmente, il vantaggio su un campo ostico come quello di Torino. 
Andando a vedere, invece, le ultime staghio

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