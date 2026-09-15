Roma, è una partenza sprint: il poker mancava dal 2014-2015. È la quinta volta nella storia dei giallorossi

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Federico Guidi, ex allenatore della Roma Primavera, ha rilasciato un'intervista al sito specializzato in calciomercato e ha risposto ad alcune domande su Lulli, protagonista con Gasperini e suo giocat...
La Roma annuncia la collaborazione con NTS Sport, il quale diventa Official supplier del Club. L'azienda ha realizzato i lavori di rifacimento del campo "Agostino Di Bartolomei" di Trigoria. Ecco la n...
Non arrivano buone notizie per Chivu in vista della sfida contro la Roma di sabato. ci sarà Hakan Calhanoglu, che ieri ha già saltato il match contro l'Udinese. Il turco è atteso al rientro dopo la so...
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