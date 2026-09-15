Instagram, Lulli: "Vittoria molto importante, avanti così" (FOTO)

Emanuele Lulli è l'assoluta sorpresa della Roma in questo avvio di stagione. Il laterale classe 2007 si sta ritagliando uno spazio importante sotto la guida di Gian Piero Gasperini e anche ieri è stato impiegato da titolare contro il Torino. Il numero 77 è uscito, esausto, all'88'. Su Instagram il calciatore giallorosso ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Vittoria molto importante, avanti così. Tutta la gloria a Dio".