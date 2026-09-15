Inter, Bonny: "La Roma è una bella squadra, sarà tosta. Abbiamo gli stessi obiettivi"

L'Inter ha superato, dopo essere andata sotto di due reti, l'Udinese per 5-3. Gli uomini di Chivu hanno risposto così alla Roma raggiungendola in testa alla classifica a quota 12 punti. Sabato, alle ore 18, sarà già tempo di scontro diretto tra le uniche due formazioni che si trovano ancora a punteggio pieno. Nel post partita del match contro i Friulani a parlare ai microfoni di Sky Sport della sfida in programma all’Olimpico contro la Roma è stato Bonny: “La Roma è stata una bella squadra, sarà tosta. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa voglia di vincere di sempre per questa partita”.