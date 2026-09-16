Guaglianone adesso è già una certezza

Un mancino imprevedibile, bravo nell'uno contro uno, capace di dare del tu al pallone. Insomma, siamo di fronte a un trequartista elegante, di quelli che catturano l'occhio. Nel nuovo corso della Roma Primavera di Scala si sta mettendo in luce Mattia Guaglianone, 16 anni, il vero colpo dell'estate del vivalo.

Perché al ragazzo era scaduto il contratto a luglio, ma D'Amico e Margiatta sono riusciti a trattenerlo alla base blindandolo con un biennale e scacciando via le sirene di Ajax e Bayer Monaco, pronte a portare il baby talento all'estero. [...]

Il suo nome non è certo una novità nel panorama del settore giovanile di Trigoria, però l'impatto positivo nell'Under 20 giallorossa non era così scontato. Il progetto Guaglianone, comunque, è solo all'inizio.

(Corsport)