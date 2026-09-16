De Roon cura tutto. Anche i... crampi

C'è un tema importante, tirato fuori in queste ore, che riguarda Everton e Roma, le due squadre di proprietà dei Friedkin. Entrambe le formazioni stanno vivendo, dalla fine della passata annata, dei m...
Arrivato negli ultimi giorni di mercato in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia per una cifra intorno ai 16 milioni di euro, Leonardo Balerdi ha impattato in maniera importante nel mondo Rom...
Francesco Totti torna a parlare. L'ex numero 10 giallorosso ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare per commentare "Aldair, cuore giallorosso", presto On Demand. Ecco le parole di Totti: "N...
Luciano Moggi ha svelato i dettagli dell'incontro che lo ha visto protagonista ieri con Gasperini. Ecco le spiegazioni dell'ex dirigente ai microfoni dell'emittente satellitare: “Gasperini non ha biso...
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