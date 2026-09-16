De Roon cura tutto. Anche i... crampi

Per fortuna gli allenatori e i dirigenti tengono in giusta - ridottissima -considerazione quanto avviene fuori dal campo. L'impatto di De Roon a Torino, nel secondo tempo, è la dimostrazione del perché Gasperini ha chiamato l'olandese per riabbracciarlo a Roma. E pensare che ha un gap atletico rispetto ai compagni, dovuto a un' estate passata un po' così. [...]

La sua presenza peserà anche nello spogliatoio. Piccolo particolare: è stato lui ad aiutare Pisilli nel momento dei crampi dopo la rete del 2-0. La differenza si vede nei dettagli.

(Corsera)