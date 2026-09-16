Molina di carattere. Non è ancora al top

In principio fu Moreira. Poi Read e Spence. Ma il secondo tempo di Torino ha mostrato che cosa Gasperini può avere da Molina. Quando la squadra è calata, l'argentino è venuto fuori.

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L'ex Atletico Madrid è lontano dalla condizione fisica migliore, ma anche a partita in corso prima di Torino ha sempre garantito un apporto sul piano della personalità. Il mercato della Roma è andato anche nella direzione di aggiungere giocatori di carattere: Molina ci sta benissimo.