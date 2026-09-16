Olimpico esaurito per il big match. Sarà sabato show anche sugli spalti

Gli occhi sabato pomeriggio saranno tutti puntati verso il prato dove Roma e Inter, le uniche due squadre a punteggio pieno dopo quattro turni di serie A, proveranno a battersi. Lo spettacolo, però, sarà garantito anche intorno a loro, sugli spalti di un Olimpico vestito a festa. Non fa più notizia, ma ancora una volta i tifosi della Roma sono pronti a riempire lo stadio, con il dato dei biglietti che ha già superato le 65.000 unità.

Merito anche di un settore ospiti pieno, dopo che le tifoserie di Fiorentina e Atalanta, chi per divieti chi per scelte ideologiche, avevano disertato la trasferta romana. [...]

(Corsera)