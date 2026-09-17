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Dybala e Molina potrebbero essere invitati dall'Argentina per l'ultima gara di Messi

La penna degli Altri
di R.P.
giovedì, 17 settembre 2026 alle 11:41
DYBALA 2
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Nonostante la mancata convocazione per i prossimi appuntamenti della Nazionale argentina, sia Dybala che Molina (che è squalificato) potrebbero volare a Buenos Aires per l'ultima gara di Messi.
L'AFA infatti avrebbe intenzione di invitare tutti quelli che sono stati campioni del mondo nel 2022 per l'ultima sfida con la maglia dell'Argentina del numero 10. E tra questi ovviamente ci sono sia la Joya sia l'esterno difensivo. A Trigoria ancora non è arrivata una richiesta ufficiale ma è attesa. Ma se ne parlerà comunque dopo la gara di sabato contro l'Inter. 
(Il Messaggero)

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