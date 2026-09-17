Rizzitelli: "Malen ora è meglio di Lautaro. Una velocità pazzesca, mi ricorda Ronaldo il Fenomeno"

Si avvicina Roma-Inter, sfida al vertice. Tra due giorni in un Olimpico sold out il campionato può mandare le prime indicazioni importanti.

"Malen mi ha impressionato, in questo meglio rispetto a Lautaro scelgo lui" ha detto Ruggiero Rizzitelli. Che analizzando la partita ha parlato ulteriormente così: "La Roma da gennaio ha trovato questo attaccante che serviva davvero. Puoi giocare bene, dannarti l'anima, ma se uno non la butta dentro non vai da nessuna parte. Tra gol e assist è come se partissi sempre dall'uno a zero".

La qualità migliore di Malen secondo Rizzitelli "è la rapidità nei primi passi, penso che assomigli a Ronaldo il Fenomeno. L'avversario lo teme perché con quella velocità è capace di fare di tutto".

(Tuttosport)