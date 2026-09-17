Rizzitelli: "Malen ora è meglio di Lautaro. Una velocità pazzesca, mi ricorda Ronaldo il Fenomeno"

La Roma guarda ancora a delle possibili occasioni dal mercato degli svincolati. L'ultima idea, come riportato dal portale, è quella che porta al nome di Matteo Darmian. Il difensore, che ha terminato...
Domani, venerdì 18 settembre, alle ore 13:30 Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini in vista del big match dell'Olimpico contro l'Inter, i...
Dopo aver lavorato a parte nella seduta pomeridiana di ieri a causa di una leggera contusione alla caviglia, come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, Mario Hermoso si è allenato regolarmente...
Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport Insider della stagione in corso, tra obiettivi e ambizioni per il campionato iniziato con quattro successi su altrettante partite. Ec...
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