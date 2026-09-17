News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Stramaccioni: "Inter squadra da battere, ma ora la Roma è più forte"

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
giovedì, 17 settembre 2026 alle 8:10
andrea stramaccioni
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO - Cresciuto nella Roma da allenatore delle giovanili e arrivato poi alla guida dell’Inter, Andrea Stramaccioni è uno dei doppi ex di Roma-Inter. L’ex tecnico, oggi opinionista di Dazn, presenta la sfida di sabato all’Olimpico e analizza il grande avvio della squadra di Gasperini: «Mi ha impressionato contro Fiorentina, Lecce e Atalanta per ritmo e intensità. Sulle idee di Gasp nessun dubbio invece».
Immaginava un avvio così convincente della Roma?
«Non che partisse subito a questi livelli di condizione fisica e forza mentale. Mi ha impressionato contro Fiorentina, Lecce e Atalanta per ritmo e intensità. Sulle idee di Gasp nessun dubbio invece».
Cosa ha aggiunto Gasperini rispetto allo scorso anno?
«Innanzitutto un anno di lavoro in più. Alle volte qualcuno paragona la sua Atalanta al settimo o ottavo anno al progetto giallorosso appena iniziato. Gasperini cresce di anno in anno anche perché piano piano assembla i giocatori adatti al suo gioco».
Quanto ha influito il mercato? La rosa è migliorata anche senza un colpo in attacco?
«La rosa è stata sicuramente irrobustita numericamente e soprattutto di giocatori dalle caratteristiche gradite a Gasperini. È mancata magari la pedina finale offensiva che avrebbe sperato ma reputo quello della Roma un mercato adatto al suo allenatore».
Lo scudetto può essere un obiettivo reale?
«Chi conosce Roma lo sa. L’entusiasmo che si sta generando è sano e trascina. Ero all’Olimpico contro l’Atalanta… e quando l’ambiente è in quelle condizioni la squadra viene trascinata e tutto diventa possibile. Il reale obiettivo della Roma secondo me è rimanere fra le prime quattro del campionato e dare continuità alla Champions. Poi parli sempre il campo ed è lecito sognare».
Il gap tra Roma e Inter è diminuito?
«Sì, soprattutto nella mentalità. Anche se l’Inter resta la squadra da battere per la qualità della rosa e abitudine a vincere. Gasperini ha faticato spesso contro l’Inter. Ha uno score inusuale contro i nerazzurri da quando sono passati al 3-5-2. Prima contro Conte, poi Inzaghi e infine nei due incontri con Chivu ha raccolto 4 pareggi e 10 sconfitte».
Pensa che sabato potrebbe provare qualcosa di diverso?
«Probabilmente rovescerà il vertice del tridente offensivo per occuparsi di Zielinski, da vedere se lo farà con un giocatore offensivo o con un centrocampista. Sui quinti saranno due duelli di corsa, ma la zona nevralgica sarà quella che vede la contrapposizione ai movimenti del quadrilatero offensivo dell’Inter formato dai movimenti combinati dei due attaccanti con i due centrocampisti interni nerazzurri».
Dybala-Malen o Lautaro-Thuram, quale coppia preferisce?
«Coppie diverse, il giocatore più creativo della serie A, Dybala, a inventare alle spalle di un giocatore veloce che vive sul filo del fuorigioco come Malen. Lato Inter una coppia con due punte che giocano sempre in combinazione, l’una per l’altra, come Lautaro e Thuram. L’argentino con Chivu fa spesso il rifinitore e lascia più libero di svariare il francese. E non dimenticare il valore di Esposito che ha caratteristiche ancora diverse».

APPENA ARRIVATO

MALEN

La carica di Bobby

set 17, 8:29

LEGGO (F. BALZANI) - Uno ha già vinto tutto in Italia, compreso il titolo di capocannoniere. L’altro ha numeri da record e ora vuole strappare lo scettro a quello che è stato il miglior attaccante del...

Malen

Segreti da primato

set 17, 8:22

IL TEMPO (L. PES) - All’attacco. Se c’è una cosa che accomuna davvero Roma e Inter in questo inizio di campionato è la produzione offensiva. Dodici gol segnati dai giallorossi, uno in più per i nerazz...

stadio olimpico

Saluti romani dalla Curva Sud. Daspo per 16 ultrà della Roma

set 17, 8:04

Hanno fra i 19 e i 42 anni e non potranno più seguire la Roma allo stadio e non solo nella Capitale. Il questore Roberto Massucci, al termine di un’indagine condotta dalla Divisione Anticrimine e dall...

parma roma gasperini mancini 1

Gasp blinda la Roma

set 17, 8:00

Porta e difesa blindate. Nelle retrovie la Roma è assicurata: un solo gol subito nelle prime quattro giornate. Numeri da record: miglior difesa della Serie A e dei top cinque campionati europei insiem...

NOTIZIE POPOLARI
FRIEDKIN

Roma ed Everton: le regole UEFA sulle multi-proprietà costringono i Friedkin a prendere una decisione

set 16, 16:52
Balerdi

Calciomercato Roma, dalla Francia: anche il Marsiglia è contento dell'inizio di Balerdi

set 16, 16:06
MALEN

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Arsenal, Chelsea e Manchester City interessate a Malen

set 16, 18:34
aaa luciano moggi

Moggi: "L'incontro con Gasperini? Abbiamo parlato della Roma, non ha bisogno di consigli"

set 16, 14:24
giovanni-malago

Mancato tesseramento di Malagò, Buonfiglio esce allo scoperto: la Figc verso il commissariamento

set 16, 11:47
2BB9933A-F4D8-497F-B446-76046530E6A4

Elche-Real Madrid, scintille in campo: Mbappé insulta l'ex romanista Villar (VIDEO)

set 16, 19:35
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Loading