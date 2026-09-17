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La carica di Bobby

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
giovedì, 17 settembre 2026 alle 8:29
MALEN
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LEGGO (F. BALZANI) - Uno ha già vinto tutto in Italia, compreso il titolo di capocannoniere. L’altro ha numeri da record e ora vuole strappare lo scettro a quello che è stato il miglior attaccante della serie A negli ultimi anni. Roma-Inter presenta tante sfide nella sfida. Ma quella tra Lautaro Martinez e Donyell Malen sarà sicuramente la più seguita, di certo è la più attesa. L’olandese, infatti, con 20 gol in 19 partite ha surclassato la media dell’argentino che all’Olimpico farà di certo fare la voce grossa dopo la doppietta a Napoli. Due numeri nove diversi, ma uniti dalla stessa fame. Bobby contro El Toro, sembra un titolo di un film. Ma non sarà l’unico di una partita che vale il vertice della classifica e che vedrà anche quello tra due tecnici decisamente diversi tra loro, ma con un aspetto in comune. Perché Roma e Inter sono anche i due migliori attacchi della serie A e tra i primissimi in Europa. Dodici i gol per i giallorossi (che vantano una media reti di +11), appena uno in meno dell’Inter che però di reti ne ha subite sei. La squadra di Gasp, in teoria, ha raccolto anche meno di quanto prodotto da Dybala e compagni. Il dato sul baricentro-medio delle squadre di Serie A è eclatante: la Roma è prima con una media di 55.8 metri, segue proprio l’Inter a 54.6. Come raccontano i dati Sofascore, i giallorossi calciano verso la porta avversaria 21.3 volte a partita: 7.8 nello specchio, 10.3 fuori mentre 3.3 tiri vengono respinti prima di giungere a destinazione. Numeri da grandissima. Inediti anche per Gasp. La media-tiri più alta registrata dal tecnico di Grugliasco nel suo impero novennale all’Atalanta risale alla stagione 2019-20, quando la Dea chiuse il campionato al terzo posto arrivando ai quarti di Champions League. Quell’anno in A riporta 18.7 tiri a partita di cui 7.1 verso la porta, con 98 gol. Chissà che non possa andare allo stesso. Buone notizie anche dall’infermeria: ieri sono tornati regolarmente in gruppo Ndicka e Wesley mentre Hermoso ha svolto lavoro differenziato per una lieve contusione alla caviglia. Nulla di preoccupante. I ballottaggi maggiori riguardano la fascia destra (Lulli in vantaggio su Molina) e al centro della difesa dove Balerdi insidia il posto proprio a Ndicka.

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