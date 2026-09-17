Verso la Roma, l'Inter senza Stones: "Risentimento muscolare"

Due giorni al primo big match dell'anno. L'Inter ritrova Dimarco - dopo i minuti nel finale contro l'Udinese - ma rischia di perdere Stones per almeno un mese.

Il difensore centrale oggi si sottoporrà a degli esami strumentali per capire l'entità dei problemi ai flessori della coscia sinistra. Il rischio che si tratti di una lesione è alto, con lo stop a quel punto di almeno un mese.

(TuttoSport)

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Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha reso note le condizioni di Stones.

"Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Non ci sarà, quindi, contro la Roma.

(Inter.it)