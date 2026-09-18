Roma-Juventus U18: presenti D'Amico, Galantic, Margiotta Pane e Frara

La Roma si prepara allo scontro al vertice contro l'Inter. Domani alle 18, allo Stadio Olimpico, i giallorossi di Gian Piero Gasperini affronteranno i nerazzurri di Cristian Chivu: entrambe le squadre...
È stata diramata la lista dei giocatori convocati dall'Olanda per i prossimi impegni. C'è Donyell Malen, assoluto protagonista con la maglia della Roma, alla prima chiamata da parte di Xavi, nuovo com...
LR24 – L’arrivo di Roma-Inter, atto principale della 5a giornata, ha riportato in superficie alcuni dei ricordi peggiori di Gasperini, ben nascosti comunque dai risultati conseguiti con straordinaria...
Nuovo murale dedicato a Dybala. L'artista Drugi ha realizzato un murale che vede protagonista Paulo Dybala, ritratto in versione supereroe tra le mani di un bambino felice. Il messaggio che accompagna...
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#AsRoma-#Juventus Under 18: ad assistere alla gara anche il ds giallorosso Tony D'Amico e il CEO John #Galantic 🟡🔴 Presenti come sempre anche il responsabile del vivaio Massimo #Margiotta, il nuovo coordinatore tecnico Edoardo #Pane e il loan manager Alessandro #Frara 📌