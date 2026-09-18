News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma-Juventus U18: presenti D'Amico, Galantic, Margiotta Pane e Frara

Giovanili
di MV
venerdì, 18 settembre 2026 alle 12:29
D'Amico
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dirigenza della Roma presente in massa ad assistere il match di Under 18 fra Roma e Juventus. Come riferito da Canicchio, sono presenti il direttore sportivo D'Amico, il CEO Galantic, il responsabile del vivaio Margiotta, il coordinatore tecnico Pane e il loan manager Frara

APPENA ARRIVATO

Gasperini

CONFERENZA STAMPA - Gasperini: "L'Inter è nettamente la squadra più forte in Italia. Noi siamo cresciuti e vogliamo competere con loro. Koné, Ndicka e Wesley disponibili. Massa? Domani sarà perfetto"

set 18, 13:11

La Roma si prepara allo scontro al vertice contro l'Inter. Domani alle 18, allo Stadio Olimpico, i giallorossi di Gian Piero Gasperini affronteranno i nerazzurri di Cristian Chivu: entrambe le squadre...

malen olanda bis

Olanda, i convocati: c'è Malen (FOTO)

set 18, 12:38

È stata diramata la lista dei giocatori convocati dall'Olanda per i prossimi impegni. C'è Donyell Malen, assoluto protagonista con la maglia della Roma, alla prima chiamata da parte di Xavi, nuovo com...

Gasperini

Storia di Gasperini con l’Inter: le differenze tra andata e ritorno di un anno fa, le due volte con la difesa a 4 e nel 2023 con “più prudenza per concedere meno spazi”

set 18, 12:10

LR24 – L’arrivo di Roma-Inter, atto principale della 5a giornata, ha riportato in superficie alcuni dei ricordi peggiori di Gasperini, ben nascosti comunque dai risultati conseguiti con straordinaria...

dybaladrugi

VIDEO - Instagram, murale di Drugi per Dybala: "Ogni bambino ha il suo supereroe"

set 18, 11:55

Nuovo murale dedicato a Dybala. L'artista Drugi ha realizzato un murale che vede protagonista Paulo Dybala, ritratto in versione supereroe tra le mani di un bambino felice. Il messaggio che accompagna...

NOTIZIE POPOLARI
Darmian

Calciomercato Roma: si valuta l'ingaggio di Darmian. Contatti tra le parti nelle ultime settimane

set 17, 14:41
exclusive-as-roma-27-28-kits-to-pay-homage-to-three-founding-clubs

As Roma, prime indiscrezioni sul kit 2027-2028: sarà un omaggio ai 3 club fondatori

set 17, 21:05
malago

Figc verso il commissariamento per il mancato tesseramento di Malagò: l’ipotesi è che l’ex presidente del Coni possa fare il commissario

set 17, 15:36
mora

MORA: "La Roma è un club prestigioso, Gasperini è esigente. Il mio primo gol è stato emozionante"

set 17, 17:05
Screenshot 2026-09-17 201144

Nuovo taglio di capelli per Gasperini: il tecnico si rifà il look in vista dell'Inter (FOTO)

set 17, 20:11
malen esultanza 2

Malen, da scarto dell’Aston Villa a bomber più prolifico d’Europa. Dall’Inghilterra lo rimpiangono ed esaltano Gasperini

set 17, 16:36
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Loading