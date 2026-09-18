Olanda, i convocati: c'è Malen (FOTO)

La Roma si prepara allo scontro al vertice contro l'Inter. Domani alle 18, allo Stadio Olimpico, i giallorossi di Gian Piero Gasperini affronteranno i nerazzurri di Cristian Chivu: entrambe le squadre...
Dirigenza della Roma presente in massa ad assistere il match di Under 18 fra Roma e Juventus. Come riferito da Canicchio, sono presenti il direttore sportivo D'Amico, il CEO Galantic, il responsabile...
LR24 – L’arrivo di Roma-Inter, atto principale della 5a giornata, ha riportato in superficie alcuni dei ricordi peggiori di Gasperini, ben nascosti comunque dai risultati conseguiti con straordinaria...
Nuovo murale dedicato a Dybala. L'artista Drugi ha realizzato un murale che vede protagonista Paulo Dybala, ritratto in versione supereroe tra le mani di un bambino felice. Il messaggio che accompagna...
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