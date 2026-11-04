Calciomercato Roma, occhi su Kvernadze: clausola da 4 milioni più commissioni. I giallorossi lo seguono dall’estate

Calciomercato Roma, occhi su Kvernadze: clausola da 4 milioni più commissioni. I giallorossi lo seguono dall’estateMercato
L'attaccante del #Frosinone Giorgi #Kvernadze ha una clausola da 4 mln, attivabile in estate, a cui si dovrebbe aggiungere un'importante percentuale per il suo agente (lo stesso di #Kvaratskhelia). Il suo contratto scade nel 2028. L’#AsRoma lo monitora dall’estate scorsa 🟨🟥 https://t.co/3qvYOHq2i8— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) November 4, 2026
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