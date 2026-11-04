Calciomercato Roma, occhi su Kvernadze: clausola da 4 milioni più commissioni. I giallorossi lo seguono dall’estate

VIDEO - Mora elogia Wesley: "Arriverà ai massimi livelli. Contro il Manchester ha disputato un'altra grande partita"

nov 04, 14:26

Al termine del match perso contro il Manchester United per 3-2, Rodrigo Mora, autore di un ottimo primo tempo e sostituito all'intervallo, ha parlato ai microfoni di TNT Sports. Il portoghese ha elogi...