Maledizione United, la Roma si butta via

Roma, che danza soave per un tempo, incanta per forza fisica, energia e giocate di altissimo livello. Pratica un calcio europeo e si permette pure di ammutolire l'Old Trafford (...) E' la solita, che danzaper un tempo, incanta per forza fisica, energia e giocate di altissimo livello. Pratica un calcio europeo e si permette pure di ammutolire l'Old Trafford (...)

Sembrava di vedere la sfida con il Real Madrid che subiva una lezione di calcio all'Olimpico e poi, con niente, ribaltava storia e risultato, lasciando le ferite sui coraggiosi giallorossi, ma forse ancora un po' bambini per questo tipo di serate. Quello era il grande Real di Mbappé e dell'amico Mourinho, questo era solo uno United in crisi nera e la Roma ha avuto in mano l'occasione per affondarlo definitivamente, per fare un salto avanti in classifica Champions e sperare addirittura di entrare tra le prime otto (...)

Squadre che ne sanno più di te, prima di morire riescono a ucciderti. La Roma ci è cascata di nuovo: per i miracoli Gasp non è ancora attrezzato, serve tempo, pazienza e calciatori (forti) in più.

(Il Messaggero)