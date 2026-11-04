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Dopo il Real lo United: un'altra rimonta amara

La penna degli Altri
di R.P.
gASPERINI
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IL TEMPO (G. TUCHETTI) - Avanti di due gol la Roma non porta a casa il risultati pieno. I giallorossi sembrano vivere dentro un loop. Un primo tempo da grande squadra all'Old Trafford, chiuso con un doppio vantaggio, non è stato sufficiente agli uomini di Gasperini per portare a casa i tre punti. L'amarezza è ancora maggiore considerando che il Manchester United è riuscito a ribaltare completamente il punteggio, conquistando una vittoria che mancava da quasi due mesi. 
Non è la prima volta contro avversari di livello che la Roma non riesce a gestire il doppio vantaggio. In Champions era accaduto contro il Real di Mourinho. Quella sera addirittura la squadra giallorossa avanti 3-1 all'83' concesse tre reti ai blancos nel giro di sette minuti, tutti incassati da calcio d'angolo. Una beffa importante era già arrivata in campionato contro l'Inter. Uno splendido primo tempo della Roma aveva prodotto un doppio vantaggio, firma da Koné. Nella ripresa la squadra di Gasp aveva concesso uno dei tanti gol incassati ad inizio secondo tempo per poi subire il pareggio. Quando si alza il livello dell'avversario, i giallorossi sembrano incontrare delle difficoltà, sia mentalmente che fisicamente, nella gestione del risultato. 
Nella mattinata di ieri poi si è aggiunto il forfait di Gollini per un problema alla schiena. Vasquez all'esordio assoluto della Roma dopo essere stato escluso dalla lista a inizio stagione. Per la sfida di sabato contro il Sassuolo il tecnico piemontese spera di recuperare il numero 95 giallorosso che ha provato fino all'ultimo ad esserci contro il Manchester United prima di alzare bandiera bianca. Svilar invece dovrà attendere le due settimane di sosta per le nazionali prima di tornare a difendere la porta. 
Segnali incoraggianti da parte di Koné che viaggia verso il rientro nella gara di sabato. Spera anche Dybala che ha ripreso a lavorare sul campo. Da valutare invece le condizioni di Rensch, costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. 

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