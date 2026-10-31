Calciomercato Roma: chieste informazioni per Kvernadze. Su di lui anche Crystal Palace, Monaco ed Everton

🚨#Frosinone Frosinone winger Giorgi Kvernadze has emerged as a player attracting interest from several clubs across Europe. 📞 AS Roma, Crystal Palace, AS Monaco and Everton are reportedly among the clubs that have made enquiries about the 23-year-old Georgian international. 🔄 Kvernadze's performances have continued to draw attention, with interest in the winger steadily growing. ⏳ Concrete moves for Giorgi Kvernadze could emerge during the upcoming transfer windows. 🇬🇪— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 31, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La Roma guarda già al mercato di gennaio. Il ds Tony D'Amico è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini non solo nel reparto offensivo. Possibile, infatti, un acquisto a...
Durante la presentazione di "Un tranquillo funerale di famiglia" al Multisala Lux di Roma, Claudia Pandolfi si è resa protagonista di un siparietto che ha strappato applausi al pubblico. Nel corso del...
Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il futuro di Endrick al Real Madrid è al centro di forti incertezze a causa dello scarso minutaggio concesso da Jose Mourinho. L'attaccante brasiliano e il suo en...
Loading