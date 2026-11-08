Roma, lo spettacolo continua. Tre gol per volare in alta quota

Roma è andata a riscaldarsi negli spogliatoi sul 2-0, non c'è anima viva allo stadio Olimpico che non sia tornata con la mente a Manchester (...) oppure all'Inter. Eppure qui è andata diversamente, nessuna rimonta subita. Perché il 31 reti in 11 giornate, giusto per dare un riferimento nell'anno in cui Gasp raggiunse quota 98 gol (era il 2019-20) a questo punto della stagione l'Atalanta ne aveva segnati uno in meno. Il 3-0 di Mora (...) ha spazzato via i pensieri negativi e dato i contorni giusti al risultato. Quando all'intervallo laè andata a riscaldarsi negli spogliatoi sul 2-0, non c'è anima viva allo stadio Olimpico che non sia tornata con la mente a(...) oppure all'Inter. Eppure qui è andata diversamente,. Perché il Sassuolo non è a quelle altezze (...) e perché la macchina da gol della Roma stavolta non s'è inceppata:, giusto per dare un riferimento nell'anno in cui Gasp raggiunse quota 98 gol (era il 2019-20) a questo punto della stagione l'Atalanta ne aveva segnati uno in meno.e dato i contorni giusti al risultato.

Aquilani ha provato pure a infastidire tatticamente Gasperini (...) per limitare Wesley. Ma la Roma, se la fermi da una parte, trova sempre il modo di infilarsi dall'altra. (...) Non è un caso che Balerdi ed Hermoso siano risultati tra i più pericolosi: dello spagnolo l'inserimento centrale e la rete al 27' che ha aperto il match da attaccante consumato. Il raddoppio, solo 3' più tardi, è figlio di un'autorete di Walukiewicz su una conclusione di Malen.

Vero, di fronte c'era il Sassuolo (...) peggiore difesa della serie A. Ma la voglia di cancellare Manchester (...) è per Gasperini un grande segnale, oltre che l'ennesima conferma di un gruppo solido. Certezze a cui si è nuovamente aggiunto Koné, al rientro dopo tre settimane: il francese ha dominato la scena, vicino a lui Cristante ha fatto altrettanto.E così, pure nella serata in cui Malen ha litigato con la porta, la Roma ha sfondato facilmente.

Inutile per il Sassuolo (...) ora a rischio esonero. I sorrisi sono solo di Gasperini: “La sconfitta di Manchester bruciava particolarmente per come è arrivata. Se firmo per il secondo posto? No, è bello giocarselo questo campionato”. Sotto sotto ci crede.

(Corsera)