Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Roma, lo spettacolo continua. Tre gol per volare in alta quota

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
IMG_0909
Aggiungi come fonte preferita su Google
Quando all'intervallo la Roma è andata a riscaldarsi negli spogliatoi sul 2-0, non c'è anima viva allo stadio Olimpico che non sia tornata con la mente a Manchester (...) oppure all'Inter. Eppure qui è andata diversamente, nessuna rimonta subita. Perché il Sassuolo non è a quelle altezze (...) e perché la macchina da gol della Roma stavolta non s'è inceppata:31 reti in 11 giornate, giusto per dare un riferimento nell'anno in cui Gasp raggiunse quota 98 gol (era il 2019-20) a questo punto della stagione l'Atalanta ne aveva segnati uno in meno. Il 3-0 di Mora (...) ha spazzato via i pensieri negativi e dato i contorni giusti al risultato.
Aquilani ha provato pure a infastidire tatticamente Gasperini (...) per limitare Wesley. Ma la Roma, se la fermi da una parte, trova sempre il modo di infilarsi dall'altra. (...) Non è un caso che Balerdi ed Hermoso siano risultati tra i più pericolosi: dello spagnolo l'inserimento centrale e la rete al 27' che ha aperto il match da attaccante consumato. Il raddoppio, solo 3' più tardi, è figlio di un'autorete di Walukiewicz su una conclusione di Malen.
Vero, di fronte c'era il Sassuolo (...) peggiore difesa della serie A. Ma la voglia di cancellare Manchester (...) è per Gasperini un grande segnale, oltre che l'ennesima conferma di un gruppo solido. Certezze a cui si è nuovamente aggiunto Koné, al rientro dopo tre settimane: il francese ha dominato la scena, vicino a lui Cristante ha fatto altrettanto.E così, pure nella serata in cui Malen ha litigato con la porta, la Roma ha sfondato facilmente.
Inutile per il Sassuolo (...) ora a rischio esonero. I sorrisi sono solo di Gasperini: “La sconfitta di Manchester bruciava particolarmente per come è arrivata. Se firmo per il secondo posto? No, è bello giocarselo questo campionato”. Sotto sotto ci crede.
(Corsera)

Leggi anche

Roma show: salto in altoRoma show: salto in alto
SuperMario sempre più leader e goleador: la difesa dei cannonieri è a quota setteSuperMario sempre più leader e goleador: la difesa dei cannonieri è a quota sette
Roma-Sassuolo

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

IMG_0912

Roma implacabile, Sassuolo asfaltato

IL TEMPO (L.PES) - Senza sosta. La Roma batte il Sassuolo all'Olimpico e arriva alla sosta con un sorriso e una notte al secondo posto,davanti all'Inter e a un punto dalla Lazio, in attesa delle gare...

Mancini a Manchester

Stop Mancini, niente Italia. In tredici via con le nazionali

IL TEMPO (GAB.TUR.)- La Roma deve fare i conti con lo stopper Mancini, che salta anche gli impegni dell'Italia. Il difensore giallorosso aveva accusato un problema muscolare al flessore destro nei gio...

20E7E351-3D30-455A-92B6-C400181BDC3F

Gasp: "Secondo posto? Non so se firmerei"

IL TEMPO - (G.TURCHETTI) La Roma ha reagito, ancora una volta. E Gasperini, per almeno una notte, si gode il secondo posto. «Questa striscia di nove partite in ventisette giorni è stata incredibile. A...

NOTIZIE POPOLARI
IMG_0909

ROMA-SASSUOLO: le pagelle. HERMOSO 7 "Dybala" - MALEN 6.5 "Polveri bagnate"

IMG_0922

ROMA-SASSUOLO 3-0: Hermoso, l'autogol di Walukiewicz e Mora firmano la vittoria giallorossa

Gasperini

Gasperini: "Firmerei per il secondo posto? No, è bello giocarlo questo campionato. Siamo competitivi ma non numericamente"

Svilar

Calciomercato Roma: emissari arabi in Italia per Svilar

aquilani

Roma-Sassuolo, Aquilani: "Non c'è stata partita. Il responsabile sono io, bisogna fare di più"

kone

Roma-Sassuolo, i convocati di Gasperini: c'è Konè. Out Mancini, Gollini e Dybala

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Sassuolo 17.11.2026

Roma-Sassuolo 17.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Loading