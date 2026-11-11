PISILLI: "Gasperini è un maestro, cerco di imparare il più possibile. Scudetto? Pensiamo una partita alla volta. Sarò per sempre grato a Mourinho"

ha trovato le sue prime presenze in Champions League, trovando anche la via del gol nel match contro lo Slovan Bratislava. Il numero 61 romanista, convocato da Roberto Mancini con la nazionale maggiore italiana, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo. Ecco le sue parole. MARCA - Niccolò Pisilli sta trovando sempre più spazio. Il centrocampista classe 2004 ha trovato le sue prime presenze in Champions League, trovando anche la via del gol nel match contro lo Slovan Bratislava., ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo. Ecco le sue parole.

Un romano e tifoso della Roma che gioca nella Roma ogni settimana.

"È per me motivo di grande orgoglio. Una grande emozione. Non ho mai nascosto di essere un tifoso della Roma fin da quando ero molto piccolo.

Hai 22 anni e hai già indossato la fascia da capitano.

"È stato un onore. Una serie di circostanze ha fatto sì che la fascia di capitano finisse al mio braccio. Non è che ora sia il capitano. Ogni minuto che ho giocato con quella fascia è stato fonte di grande orgoglio e di grande responsabilità"

Questo fa inevitabilmente venire in mente Totti e De Rossi.

"Sono figure leggendarie, non si possono paragonare a chi ha indossato la fascia per soli 20 minuti. Non so quante partite abbiano giocato con quella fascia; hanno fatto la storia di questo club. Io sono ancora solo un ragazzo, ho 22 anni, e ho giocato 20 minuti con la fascia solo per caso"

Avevi foto di Totti o De Rossi in camera tua quando eri bambino?

"Sì, ovviamente. Essendo un tifoso della Roma, sono delle leggende della città. Ma non ho mai avuto un singolo idolo. Ho sempre amato il calcio in generale, quindi ho guardato molti giocatori che ammiravo"

È una stagione importante per la città di Roma, con Lazio e Roma molto forti in campionato.

"Assolutamente. Nel complesso, questo è un campionato molto emozionante. C'è più azione, è più dinamico, c'è più tempo di gioco effettivo e si segnano molti più gol. Penso che sia più piacevole per i tifosi di casa guardare le partite. Stiamo facendo bene, entrambe le squadre romane, ma il bilancio finale si farà alla fine della stagione"

Che derby!

"Al di là della classifica, queste sono sempre partite molto difficili e molto speciali"

Abbiamo parlato con un giocatore che ha fatto piangere José Mourinho.

"Mourinho si è davvero immedesimato in Roma e nell'atmosfera della Roma. Gli sarò sempre grato perché mi ha dato l'opportunità di esordire con questa maglia e la grande soddisfazione di segnare il mio primo gol. Dopo quel primo gol, non sono riuscito a contenere l'emozione. È successo tutto in modo naturale, non l'ho fatto apposta. È stata una reazione molto istintiva.

Puoi descriverci com'è stato quel momento nello spogliatoio?

"Sono tornato negli spogliatoi. Dopo il gol, non capivo bene cosa stesse succedendo. Ero completamente confuso. È stata un'emozione così forte, totalmente inaspettata, che è molto difficile da descrivere. Quando la palla è entrata, ho detto: "Non ci posso credere". Non ci potevo credere davvero. Persino negli spogliatoi non riuscivo a calmarmi. Cercavo di ricompormi. Era il gol del 3-0 in una partita di Europa League, ma in quel momento mi è sembrato il gol più importante del mondo. È stata un'emozione fortissima.

Per i giornalisti, José Mourinho è sempre una figura affascinante. Camavinga ha recentemente affermato che è una persona molto divertente. È vero?

"È una persona davvero squisita. La sua carriera parla da sé. Quando parli con lui, cerchi di imparare il più possibile: come ha fatto a vincere così tanto, come ha trasformato così tanti giocatori. È una persona da cui si può imparare moltissimo, per tutto quello che ha da offrire. Quando sai che c'è qualcuno in grado di condividere così tanta conoscenza, cerchi di ascoltare e assorbire il più possibile da ciò che può insegnarti"

E ora sta lavorando con Gasperini, un altro maestro.

"L'allenatore non ha bisogno di presentazioni. Ha cambiato la storia di un club come l'Atalanta. È arrivato da noi e nel suo primo anno abbiamo ottenuto un grande risultato, tornando in Champions League. È un maestro. È davvero eccellente. Lo si vede dal modo in cui giocano le sue squadre. Cerco di dare il massimo in ogni allenamento e in ogni riunione per capire appieno cosa mi chiede. Cerco anche di imparare il più possibile da lui"

In quale ruolo ti senti più a tuo agio in campo? Come centrocampista centrale o come trequartista?

"In definitiva, sono le richieste dell'allenatore a determinare il ruolo. Posso dire che il mio ruolo principale è quello di trequartista, ma dipende. Perché un allenatore potrebbe chiederti di giocare come trequartista in un certo modo, e un altro potrebbe chiederti qualcosa di completamente diverso. Alla fine, più che i ruoli in sé, sono gli schemi di gioco a fare la differenza"

A Bratislava, durante il Campionato Europeo Under 21, mi ha detto che Pedri gli piaceva molto.

"Diciamo solo che è piuttosto bravo, vero?"

Perché ti piace così tanto?

"Perché quando lo vedo giocare, quando guardo le sue partite, noto una grande personalità con il pallone e un'enorme calma. Gioca come se fosse la cosa più facile del mondo"

Te l'avevo già detto allora, che avevi uno stile molto spagnolo.

"Lo apprezzo molto perché, secondo me, è un grande complimento. La Spagna ha sempre avuto centrocampisti fantastici. Ho sempre detto che mi piace questo stile di calcio. Sono cresciuto guardando, forse, il Barcellona di Guardiola, che muoveva la palla con una tale facilità. Mi piace molto questo stile di gioco e mi impegno al massimo per continuare a migliorare in questi aspetti"

Come si può spiegare quanto accaduto contro il Real Madrid allo Stadio Olimpico? Sono passate alcune settimane. Avete trovato una spiegazione?

"No, è difficile da spiegare perché, secondo me, abbiamo giocato una partita di altissimo livello contro la squadra più titolata del mondo. Abbiamo giocato molto bene per gran parte dell'incontro, ma abbiamo avuto tre momenti di calo in situazioni molto simili. Queste cose sono difficili da spiegare. Succedono nel calcio, ma penso che abbiamo giocato bene. Abbiamo visto gli errori, abbiamo analizzato quelle situazioni e abbiamo continuato a giocare bene e a sviluppare il nostro stile di gioco.

Quei 70 minuti della Roma sono stati di altissimo livello.

"Penso che abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque. Se siamo concentrati, compatti e agiamo davvero come una squadra, abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Quei 70 minuti contro il Real Madrid sono stati davvero molto positivi"

Hai imparato molto da quella partita?

"Dopo è stato difficile, ma sì, si impara molto da questo tipo di incontri"

Quando il Real Madrid vince nell'88, nel '91 o nel '92, c'è un motivo.

"Hanno vinto molto nel corso della loro storia. Penso che abbiano fatto quella rimonta storica contro l'Atlético Madrid, quando stavano perdendo fino al 93° minuto e poi hanno finito per vincere. Questo è ciò che caratterizza le grandi squadre. Anche quando sembrano finite, trovano sempre il modo di rialzarsi"

Questa generazione di giovani italiani ha dovuto vivere momenti difficili per la nazionale

"L'Italia è stata assente dai Mondiali per molto tempo, ma credo che il calcio italiano stia cercando di tornare. Hanno tutto il necessario per farlo. Il primo ciclo con questo nuovo allenatore è andato molto bene, quindi dobbiamo avere fiducia ed essere consapevoli che devono e possono tornare"

Al momento la Spagna sembra essere la squadra più forte del mondo.

"Credo che ci siano periodi e cicli storici. In questo momento, la Spagna è forse la squadra più forte al mondo. L'Italia ha già vinto molto e, come qualsiasi altra squadra, non ama affrontarla. Ma penso che le altre squadre dovrebbero mostrare rispetto quando giocano contro l'Italia. Come dimostrato nella partita contro la Francia, che, insieme alla Spagna, è probabilmente una delle squadre più forti al mondo, l'Italia ha giocato bene e ha offerto una buona prestazione. Dobbiamo riportare l'Italia al posto che le spetta"

Hai battuto la Spagna con la nazionale Under 19 e hai anche segnato.

"Esattamente"

Hai segnato anche contro la Spagna con la nazionale Under 21.

"Esatto. Diciamo solo che sono bravo a giocare contro di loro"

Ora tocca a Francia e Belgio, un passo importante verso la qualificazione.

"Si tratta di due partite molto importanti contro avversari di alto livello. Credo che la squadra dovrebbe giocare con calma e cercare di mettere in pratica le idee mostrate nelle ultime partite"

Allontaniamoci un attimo dal calcio. Com'è Niccolò Pisilli?

"Niccolò è un ragazzo molto tranquillo. Un normale ventiduenne che trascorre il tempo con la sua ragazza, gli amici, i genitori e la famiglia. Un ragazzo normale che cerca di godersi la vita e divertirsi"

Non è poi così normale, perché vedo che non hai tatuaggi.

"No, niente tatuaggi"

C'è un motivo particolare?

"Una cosa è certa: ho un po' paura degli aghi"

Non sembri essere molto attivo neanche sui social media.

"Li vedo e do loro la giusta importanza. Cerco di essere molto discreto, perché possono essere un'arma a doppio taglio. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Ma a volte, se ci si concentra troppo su di esse, si rischia di esaltarsi eccessivamente quando le cose vanno bene o di deprimersi troppo quando vanno male. Quindi cerco di dare loro il giusto peso e di bilanciare il tempo che vi dedico. Forse le uso più di quanto sembri, ma sono sempre stato una persona piuttosto discreta e riservata. Sono fatto così"

Come riesci a conciliare il calcio e l'università?

"Non è molto facile. Dovrei studiare di più all'università, ma penso che, alla fine, se vuoi, puoi trovare il tempo. Ci alleniamo la mattina, arriviamo qui alle otto e mezza o alle nove e torniamo a casa alle due e mezza o alle tre. Poi, dalle tre alle otto, se vuoi e ti organizzi, puoi fare qualcosa"

Sei cresciuto giocando a tennis in casa?

"Sì. Mio padre ha giocato a tennis fino a 20 anni [era tra i primi 500 della classifica ATP ]. Anch'io ho iniziato a giocare a tennis. Il mio primo sport è stato il tennis, non il calcio. Ma poi ho visto mio fratello maggiore giocare a calcio e ho pensato che avrei potuto iniziare anch'io. Così ho smesso con il tennis. Gioco ancora a volte con mio padre"

Sei bravo con la racchetta in mano?

"Sono bravo, ma è uno sport che richiede molto allenamento e non posso praticarlo tutti i giorni. Sono abbastanza bravo, ma non eccezionale"

Com'è Niccolò Pisilli quando perde una partita?

"Mi arrabbio molto. Tengo tutto dentro. Mi condiziona parecchio perché sono una persona molto competitiva. Questo ci aiuta molto a vincere e a fare bene. Quando le cose non vanno come vorremmo, soprattutto di notte, quando la partita è finita e non riesco a dormire, mi sento male. Bisogna reagire il giorno dopo perché il calcio è troppo frenetico. Soprattutto ora, con partite ogni tre giorni, non c'è tempo per rimuginare sulle delusioni"

Cosa faresti se la Roma vincesse il campionato?

"Non lo so. Festeggeremmo in grande stile, questo è certo. Non saprei dire esattamente cosa farei. Ora dobbiamo pensare una partita alla volta e, come ho detto, lo decideremo alla fine"

Infine, consigliami un posto a Roma.

"Potrei dire il Colosseo o qualsiasi altro luogo famoso, ma sembrerebbe troppo scontato. Quindi dirò il posto in cui sono cresciuto, Casal Palocco, un posto molto speciale per me"

E un'ultima, ancora più semplice. Un piatto romano.

"Carbonara, senza dubbio"