Roma, il futuro è adesso. Gasp aspetta segnali da Houston

IL TEMPO (L. PES) - La sosta nazionali serve a ricaricare le pile e a ritrovare la forma migliore, soprattutto per alcuni calciatori, sperando che dalle partite non arrivino cattive notizie. Ma questo è anche il momento di pianificare un mercato di gennaio che per la Roma potrebbe rivelarsi decisivo. L'obiettivo infatti è quello di restare agganciati alla vetta sperando di poter sfruttare gli errori di chi sta davanti. Le idee a Trigoria sono già abbastanza chiare, ma si attendono segnali dalla proprietà per mettersi in moto sugli obiettivi da cercare di portare alla Roma. Proprio questa settimana per il tecnico di Grugliasco è vista come quella chiave per i confronti e le strategie da mettere in piedi, anche se il club aspetta ancora di conoscere la sentenza sul settlement agreement. Dettaglio non da poco per capire il margine d'investimento dopo aver chiuso un capitolo lungo oltre quattro anni. Non c'è certezza sulla data della verità da Nyon, ma intanto Gasp cerca chiarezza per provare a restare in corsa fino alla fine. Sbarchi della famiglia Friedkin
non sono previsti, salvo sorprese, per questo il referente del piemontese resta il Ceo Galantic
, scelto proprio dalla proprietà in estate per gestire in loco situazioni legate al mercato e alla parte corporate.Un vertice è atteso nei prossimi giorni quando la pressione del calcio giocato sarà minore. Dall'altra parte l'area tecnica, più unita e compatta che mai, non è stata con le mani in mano dopo la chiusura, con rimpianto, del mercato estivo, e aspetta solo di capire i contorni della possibilità d'investimento da Houston per partire. Le priorità del ds D'Amico
sono chiare: attacco ed esterno. L'ideale per Gasperini
sarebbe avere un uomo di fascia sullo stile di quel Moreira che ha inseguito mesi fa, accompagnato da un'ala offensiva a quel punto anche con caratteristiche meno spiccate nell'interpretazione del molo. In cima alla lista c'è sempre il nome di Endrick
che però rimane complicato per diversi motivi. Intanto la volontà di Mourinho di provare a trattenerlo e, soprattutto, di non darlo alla Roma dei Friekdin. Poi l'ampia concorrenza per un talento puro che al Real sta avendo poco spazio oltre a un'operazione che a meno di formule fantasiose sarebbe in prestito per sei mesi e con un esborso non da poco. Non solo il brasiliano, però, tra i profili studiati nei quali, invece, sono in calo le quotazioni di Kvernadze
che non convince a pieno. Molto dipenderà dal margine di manovra che arriverà dalla proprietà, ma nelle idee di Gasperini, a differenza di quanto detto in estate, c'è anche quella di aggiungere un altro centrocampista. Il tecnico è estremamente soddisfatto delle caratteristiche e dal rendimento del quartetto, ma le vicissitudini di questo inizio di stagione hanno aperto la riflessione. Koné tende a fermarsi di tanto in tanto e De Roon,per quanto affidabilissimo, ha un'età importante mentre Pellegrini garantisce sempre meno minutaggio. Per questo, se ci sarà spazio, possibile rinforzo anche in mediana.