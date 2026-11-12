Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Roma, il futuro è adesso. Gasp aspetta segnali da Houston

La penna degli Altri
di FedericoL
gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO (L. PES) - La sosta nazionali serve a ricaricare le pile e a ritrovare la forma migliore, soprattutto per alcuni calciatori, sperando che dalle partite non arrivino cattive notizie. Ma questo è anche il momento di pianificare un mercato di gennaio che per la Roma potrebbe rivelarsi decisivo. L'obiettivo infatti è quello di restare agganciati alla vetta sperando di poter sfruttare gli errori di chi sta davanti. Le idee a Trigoria sono già abbastanza chiare, ma si attendono segnali dalla proprietà per mettersi in moto sugli obiettivi da cercare di portare alla Roma. Proprio questa settimana per il tecnico di Grugliasco è vista come quella chiave per i confronti e le strategie da mettere in piedi, anche se il club aspetta ancora di conoscere la sentenza sul settlement agreement. Dettaglio non da poco per capire il margine d'investimento dopo aver chiuso un capitolo lungo oltre quattro anni. Non c'è certezza sulla data della verità da Nyon, ma intanto Gasp cerca chiarezza per provare a restare in corsa fino alla fine. Sbarchi della famiglia Friedkin non sono previsti, salvo sorprese, per questo il referente del piemontese resta il Ceo Galantic, scelto proprio dalla proprietà in estate per gestire in loco situazioni legate al mercato e alla parte corporate.Un vertice è atteso nei prossimi giorni quando la pressione del calcio giocato sarà minore. Dall'altra parte l'area tecnica, più unita e compatta che mai, non è stata con le mani in mano dopo la chiusura, con rimpianto, del mercato estivo, e aspetta solo di capire i contorni della possibilità d'investimento da Houston per partire. Le priorità del ds D'Amico sono chiare: attacco ed esterno. L'ideale per Gasperini sarebbe avere un uomo di fascia sullo stile di quel Moreira che ha inseguito mesi fa, accompagnato da un'ala offensiva a quel punto anche con caratteristiche meno spiccate nell'interpretazione del molo. In cima alla lista c'è sempre il nome di Endrick che però rimane complicato per diversi motivi. Intanto la volontà di Mourinho di provare a trattenerlo e, soprattutto, di non darlo alla Roma dei Friekdin. Poi l'ampia concorrenza per un talento puro che al Real sta avendo poco spazio oltre a un'operazione che a meno di formule fantasiose sarebbe in prestito per sei mesi e con un esborso non da poco. Non solo il brasiliano, però, tra i profili studiati nei quali, invece, sono in calo le quotazioni di Kvernadze che non convince a pieno. Molto dipenderà dal margine di manovra che arriverà dalla proprietà, ma nelle idee di Gasperini, a differenza di quanto detto in estate, c'è anche quella di aggiungere un altro centrocampista. Il tecnico è estremamente soddisfatto delle caratteristiche e dal rendimento del quartetto, ma le vicissitudini di questo inizio di stagione hanno aperto la riflessione. Koné tende a fermarsi di tanto in tanto e De Roon,per quanto affidabilissimo, ha un'età importante mentre Pellegrini garantisce sempre meno minutaggio. Per questo, se ci sarà spazio, possibile rinforzo anche in mediana.

Leggi anche

Friedkin a Roma: previsto l'arrivo per il vertice di mercato. Ryan o Corbin Friedkin sbarcheranno nella CapitaleFriedkin a Roma: previsto l'arrivo per il vertice di mercato. Ryan o Corbin Friedkin sbarcheranno nella Capitale
GasperiniFriedkin

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Lookman

Calciomercato Roma: fari su Lookman. Ma l'Atletico non dovrebbe cederlo a gennaio

La Roma ha acceso i fari su Lookman dell'Atletico Madrid. Il giocatore, dopo i primi mesi nei quali ha fatto la differenza, non è riuscito a mantenere quella costanza che serve ad una squadra come que...

carrick

Il Manchester United esonera Carrick: manca solo l'annuncio ufficiale

Non è bastata la vittoria contro la Roma a Carrick per salvare la panchina. Qualche giorno dopo, secondo le informazioni riportate dal giornalista, è arrivato l'esonero. Manca solamente l'annuncio uff...

Read2

Calciomercato Roma: Read ancora nel mirino. Ci pensano anche Milan e Inter

La Roma ci ha provato in estate per Givario Read, esterno destro del Feyenoord, per il quale non è stato trovato un accordo economico con il club olandese.  Secondo le informazioni che arrivano i gial...

NOTIZIE POPOLARI
Lookman

Calciomercato Roma: per l'attacco si osserva la situazione legata a Lookman

de rossi roma genoa

De Rossi torna sull'esonero alla Roma: "Ho lasciato un posto che mi ha sempre reso felice e che amavo e ne sono andato a cercare un altro" (VIDEO)

tavano

Tavano: "Bove non avrebbe mai voluto lasciare la Roma, fummo messi alla porta. Vedo più l'Inter come anti-Roma". E su Bouaskar: "Quest'anno qualcosa si è inceppato"

nuno tavares lazio

Lazio, tre settimane di stop per Sutalo e Nuno Tavares: entrambi dovrebbero esserci per il derby

big massimo ascolto

TORRI: "Endrick non è il giocatore che cerca la Roma. PES: "Il miglior fino ad oggi è stato Hermoso"

Friedkin

Settlement agreement, a maggio il verdetto Uefa

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Loading