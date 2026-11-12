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Svilar si allena senza tutore. Riecco Dybala

La penna degli Altri
di FedericoL
Dybala
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IL TEMPO (L. PES) - L'infermeria giallorossa si svuota. Dopo i tre giorni liberi concessi da Gasperini a seguito della vittoria con il Sassuolo, la Roma ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio a Trigoria. Assenti, ovviamente, i tredici giallorossi in giro per il mondo per gli impegni delle rispettive nazionali, ma sono diverse le novità positive per il tecnico di Grugna-s co, che ha ritrovato parzialmente in gruppo Dybala e Mancini. La Joya sperava ditor-nare a disposizione perla sfida con il Cagliari, ma il fastidio al polpaccio lesionato con il Real Madrid ha prolungato i tempi di recupero. L'attaccante argentino, salvo imprevisti, punta al rientro per la trasferta di Parma, sfruttando le due settimane di sosta per ritrovare la forma migliore. Discorso analogo per il numero ventitré giallorosso, fermato da un risentimento muscolare al flessore destro. Oltre a saltare la gara con il Sassuo-lo, Mancini è stato costretto a rinunciare ai due appuntamenti dell'Italia in Nations League. Svilar ha svolto lavoro differenziato, ma ha tolto il tutore e, perla prima volta, ha indossato gli scarpini.Una frattura al piede destro l'ha tenuto fuori dai giochi nell'ultimo mese. Con il Parma, però, il numero novantanove giallorosso riprenderà posto traipali. A sostituirlo, con esitip ositivi, è stato Gollini, che ieri si è allenato individualmente. L'exportiere dell'Atalanta, infatti, è alle prese con il recupero dal problema alla schiena che gli ha impedito di scendere in campo con il Manchester United ed il Sassuolo. Ancora fermo ai box Rensch per la lesione all'adduttore destro, oltre al lungo degente Pellegrini.

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