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Svilar è ritornato ad allenarsi. Al Tardini sarà il portiere titolare

La penna degli Altri
di FedericoL
Svilar
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Ha rimesso guanti e scarpini e si è tolto quel tutore che lo ha accompagnato per oltre un mese. Poi è sceso in campo per svolgere lavoro differenziato, un primo step verso il recupero totale. Mile Svilar è pronto a tornare in pista per difendere la porta giallorossa contro il Parma il prossimo 21 novembre. Ieri alla ripresa degli allenamenti, infatti, il numero uno belga si è rivisto sul terreno di Trigoria per la prima volta dal 2 ottobre scorso. (...) Stesso discorso per Gollini, che sta smaltendo lo stiramento alla schiena accusato poco prima della partita di Manchester. Una gioia per Gasparini e per la difesa giallorossa. Senza Svilar, infatti, l Roma ha incassato 14 gol in nove partite, cori Mila erano stati 4 in sei. La media è quindi aumentata da 0.67 reti subite a 1.55 a gara.
(gasport)
Svilar

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