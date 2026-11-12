Svilar è ritornato ad allenarsi. Al Tardini sarà il portiere titolare

Ha rimesso guanti e scarpini e si è tolto quel tutore che lo ha accompagnato per oltre un mese. Poi è sceso in campo per svolgere lavoro differenziato, un primo step verso il recupero totale. Mileè pronto a tornare in pista per difendere la porta giallorossa contro il Parma il prossimo 21 novembre. Ieri alla ripresa degli allenamenti, infatti, il numero uno belga si è rivisto sul terreno di Trigoria per la prima volta dal 2 ottobre scorso. (...) Stesso discorso per, che sta smaltendo lo stiramento alla schiena accusato poco prima della partita di Manchester. Una gioia pere per la difesa giallorossa. Senza Svilar, infatti, l Roma ha incassato 14 gol in nove partite, cori Mila erano stati 4 in sei. La media è quindi aumentata da 0.67 reti subite a 1.55 a gara.