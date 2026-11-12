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Per Dybala il rientro è vicino. Ottimismo Svilar

La penna degli Altri
di FedericoL
Svilar
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LEGGO (F. BALZANI) - Finalmente la Joya. Ieri, alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, la Roma ha ritrovato Paulo Dybala che ha svolto parte della seduta in gruppo insieme a Mancini senza avvertire fastidi al polpaccio. A meno di sorprese, quindi, l'argentino sarà a piena disposizione alla ripresa del campionato contro il Parma il prossimo 21 novembre. Buone notizie anche da Svilar che ha rimesso gli scarpini per svolgere lavoro differenziato per la prima volta senza tutore. Uno step necessario per il portiere reduce dalla frattura da stress al quinto dito del piede. Nei prossimi giorni Svilar tornerà regolarmente in gruppo e a difendere i pali della porta giallorossa che senza di lui ha incassato circa il triplo dei gol in più. Non una casualità. Due rinforzi top per Gasperini nella corsa scudetto. Il tecnico in questi giorni di sosta riporterà al pieno della forma pure Koné (che ha rinunciato alla Francia) e riavrà a disposizione Gollini. Restano lunghi, invece, i tempi di recupero per Pellegrini che punta ormai a tornare nel 2027. Da oggi, infine, in vendita i biglietti per la trasferta di Parigi col Psg.

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