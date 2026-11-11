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Calciomercato Roma, dal Brasile: occhi puntati su Arroyo del Cruzeiro. Sul giocatore anche il Benfica

Mercato
di FedericoL
Arroyo
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Kevin Arroyo si sta mettendo sempre più in mostra con la maglia del Cruzeiro. Come scrivono dal Brasile, l'attaccante ecuadoriano ha attirato su di se l'interesse di molte squadre europee, su tutte Roma e Benfica, che hanno chiesto informazioni per il calciatore. Il giocatore ha un contratto con i brasiliani fino al 2029, ma la metà del cartellino è di proprietà dell'Independiente del Valle. Ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro.
(rtiesporte.com.br)
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