Calciomercato Roma, dal Brasile: occhi puntati su Arroyo del Cruzeiro. Sul giocatore anche il Benfica

Calciomercato Roma, dal Brasile: occhi puntati su Arroyo del Cruzeiro. Sul giocatore anche il BenficaMercato
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Lazio: Curva Nord sold out in vista del derby
Sale l'attesa in vista del derby tra Lazio e Roma del prossimo 13 dicembre. Tornerà a riempirsi anche la Curva Nord dopo le proteste che hanno caratterizzato questo inizio di stagione. Lo spicchio ded...
Svilar versione imprenditore: il portiere investe nella prima distilleria non alcolica in Europa (VIDEO)
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Calciomercato Roma: per la difesa piace Sylla dell'Union Saint-Gilloise. Servono 15 milioni
Nome nuovo per la difesa della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, i giallorossi hanno messo gli occhi su Massirè Sylla, difensore centrale classe 2005 dell'Union Saint-Gillois...