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Gasp ritrova Svilar e chiude la porta

La penna degli Altri
di FedericoL
Svilar
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Superman sta tornando. Il mantello è ancora chiuso nell'armadietto di Trigoria ma ieri è bastato rivedere Svilar in campo, con .indosso gli scarpini, per strappare un primo sorriso. Mile c'è, Mile sta tornando. Il consulto medico previsto in giornata ha dato esito positivo: il via libera tanto atteso, dopo la frattura da stress del quinto dito medio del piede destro rimediata in allenamento ormai un mese fa, è arrivato. La scelta di non operarsi e seguire la terapia conservativa ha dato i suoi effetti: il callo osseo si è formato, il belga può tornare ad allenarsi e l'augurio è di rivederlo titolare già a Parma, alla ripresa dopo la sosta. (...) Un top che non si è adagiato. Il miglioramento nel gioco con i piedi di Mile nell'ultimo anno e mezzo è incredibile. Ad inizio della sua carriera, anche a Roma, non era così spigliato: preferiva rilanciare subito, non fidandosi delle proprie doti tecniche. Ora, invece, è una sorta di regista arretrato, ma di quelli con i piedi buoni che la palla non la butta mai via. Una qualità che si aggiunge a quelle tra i pali. Svilar ha pochi rivali, nelle uscite basse è formidabile, soprattutto negli uno contro uno appare insuperabile, avendo notevoli capacità di lettura dell'azione, che gli conferisco-no fiducia e sicurezza sul quando effettuarle. Vedendolo giocare sembra un portiere del passato. Poco appariscente ma tremendamente solido, essenziale, uno che carica molto sulle gambe, capace di normalizzare situazioni che invece qualche rischio lo presentano, pragma-tico nelle scelte e nella posizione. Per intenderci: non è quello che deve lanciarsi da un palo all'altro per recuperare metri perduti ma è il numero uno che si fa trovare sempre al posto giusto, nel momento giusto. (...)
(Il Messaggero)

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