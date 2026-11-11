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Dybala punta Parma: rientro graduale in gruppo da oggi. Esami per Svilar

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
allenamento Trigoria Svilar e Dybala
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(...)Oggi pomeriggio la Roma riprenderà gli allenamenti a Trigoria (...) L’attenzione è rivolta verso Dybala, guarito dalla lesione al polpaccio (...) La Joya vuole esserci a Parma, ma il suo rientro in gruppo sarà graduale.
Nelle prossime ore Svilar si sottoporrà a nuovi controlli che dovrebbero dare il via libera al suo ritorno in campo (...) Pochi dubbi sul recupero di Mancini, alle prese con un risentimento al flessore destro, mentre Rensch deve riprendersi dalla lesione all’adduttore. Tempi più lunghi, infine, per Pellegrini, che tornerà solo a inizio 2027.
(Corsera)
dybalaParmaSvilar

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