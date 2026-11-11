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Candela: "Questa Roma con Totti sarebbe più forte, spero torni a Trigoria"

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
candela
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Ci vuole un fiore. La rinascita di Vincent Candela raccontata con il metodo alberologico: «Ho intrapreso un percorso di crescita personale ispirato ai cicli e ai processi naturali degli alberi. È merito di mia moglie Mara». L’ex calciatore della Roma e Mara Pacifico lo hanno spiegato nel libro Il metodo Vincent(e). «Che non è un’autobiografia, come quella che ha scritto il mio amico Totti (...) Spero di rivederlo presto nel club, che quest’anno lotterà per lo scudetto fino alla fine. Con lui la Roma diventrebbe ancora più forte»,assicura l’ex terzino.
Poi spazio al calcio e alla filosofia: «In campo ne servirebbe un pizzico in più, perché noi calciatori non veniamo formati come uomini. Ai giovani consiglio la massima greca del “conosci te stesso” (...)».
Lei quindi ha ascoltato le lezioni di Socrate per ritrovarsi? «Anche, ma soprattutto quelle di mia moglie Mara. Me la presentò il mio amico Ivan Tomic (...) Un giorno mi disse: "Vincent, ecco la donna della tua vita" (...)».
Se avesse abbracciato prima questo approccio, avrebbe avuto una vita diversa?
«Certo. Ho sofferto per aver smesso così presto di giocare. Mi sarebbe piaciuto restare a Roma qualche anno in più (...) Ricordo i tanti litigi con Zeman, ma ho capito che il problema ero io, non l’allenatore».
Parlando di obiettivi e di Roma, Candela si sbilancia su Gasperini:
«Gasperini è un tecnico speciale. Sono convinto che possa riportare lo scudetto a Trigoria: se lo giocherà fino alla fine con l’Inter (...)».
Scenderebbe ancora in campo, se potesse?
«Giocare nella Roma di Gasperini sarebbe un sogno. Sono convinto che farei il titolare».
Qual è la causa del mal di rimonte, specie in Europa?
«Come dice il tecnico, è importante allargare la rosa, ma la Roma non è ancora pronta per fronteggiare alla pari le grandi del calcio europeo».
Quando vede giocare la Roma, c’è un giocatore che le fa rivivere le emozioni del passato?
«Ogni volta che Dybala tocca il pallone mi batte il cuore e ringiovanisco. Paulo andrebbe proclamato patrimonio mondiale del calcio».
Se potesse rivivere un’esperienza della sua carriera a Roma, quale sceglierebbe?
«Oltre ai trofei, ripenso al legame unico che si era creato nello spogliatoio nell’anno dello scudetto (...) Con Capello in panchina ho dato il meglio di me,perché ero un po’ il suo figlioccio».
Qual è l’episodio più divertente che ricorda di quegli anni?
«Nel 1999, quando ero stato a un passo dall’Inter (...) mi nascosi nella macchina di Totti per evitare la contestazione a Trigoria (...) ma i tifosi mi scoprirono e gli sfondarono la macchina».
Guardandosi alle spalle, è orgoglioso di come ha vissuto la sua vita?
«Il Vincent bambino sarebbe orgoglioso di me.Sognavo di giocare e vincere il Mondiale con la nazionale. L’ho fatto».
(La Repubblica)
TOTTICandela

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