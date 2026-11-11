La capitale vista dal Guardian: "La città del calcio"

La cartolina parte da Londra, destinazione Roma. Sul retro tre parole: «Roma Caput Mundi». A spedirla è il Guardian,che mette la Capitale al centro del pallone italiano (...) con la Lazio prima, l’Inter in mezzo e la Roma terza. Due punti fra i giallorossi e la vetta.

Gli inglesi (...) ricordano i numeri: undici giornate zero sconfitte per entrambe le romane. Mai successo prima a due squadre della stessa città. Cinque scudetti in due, contro i quaranta di Inter e Milan.

La squadra di Gasperini ha segnato 31 gol in undici partite: soltanto la Juventus e il Napoli del 2017-18 erano partiti meglio. Spazio anche per Rodrigo Mora: «That’s a Mora», un omaggio al portoghese che ha segnato per tre turni consecutivi ed è stato convocato in nazionale. Il Guardian si ferma soprattutto a Trigoria.: soltanto la Juventus e il Napoli del 2017-18 erano partiti meglio. Spazio anche per Rodrigo Mora: «That’s a Mora», un omaggio al portoghese che ha segnato per tre turni consecutivi ed è stato convocato in nazionale.

Gasperini lo aveva annunciato ad agosto: «Ogni volta che tocca il pallone succede qualcosa di bello». Il Guardian si spinge fino alla domanda: «Quando tornerà Dybala, chi farà posto?». Mora e Soulé ai lati di Malen hanno trovato un’intesa che fa discutere anche oltre Manica.

C’è poi l’Olimpico, con la Roma che supera costantemente i 60mila presenti (...) In classifica comanda Gattuso, sugli spalti Gasperini. E lo scudetto? Gasperini respinge l’idea di firmare per il secondo posto. Il Guardian prende nota.

(La Repubblica)