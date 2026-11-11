SOS Endrick, la Roma sogna. Il Milan è defilato: l'atleta di Cristo rinnega il "diavolo"

La risposta è ambiziosa: lo scudetto. Un sogno che può trasformarsi in un obiettivo concreto se la società riuscirà a consegnare all’allenatore i rinforzi richiesti. Una missione che passerà anche dal prossimo summit con Ryan Friedkin, atteso nella Capitale per discutere le strategie di Dove può arrivare questa Roma con un grande colpo a gennaio? (...). Un sogno che può trasformarsi in un obiettivo concreto se la società riuscirà a consegnare all’allenatore i rinforzi richiesti. Una missione che passerà anche dal prossimo summit con Ryan Friedkin, atteso nella Capitale per discutere le strategie di mercato

Il pressing Il nome che più di tutti accende l’entusiasmo è quello di Endrick. Il brasiliano ha aperto alla possibilità di lasciare il Real Madrid a gennaio, stanco di un minutaggio ridotto (...) In Champions, dopo la mezz’ora da protagonista all’Olimpico con gol e assist, lo spazio è calato drasticamente. Le sue parole sono chiare: «Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra (...) farò sempre tutto il necessario per far progredire la mia carriera». Il nome che più di tutti accende l’entusiasmo è quello di. Il brasiliano ha aperto alla possibilità di lasciare il Real Madrid a gennaio, stanco di un minutaggio ridotto (...) In Champions, dopo la mezz’ora da protagonista all’Olimpico con gol e assist, lo spazio è calato drasticamente. Le sue parole sono chiare: «(...) farò sempre tutto il necessario per far progredire la mia carriera».

La Roma è una destinazione che lo affascina: avrebbe la possibilità di giocare titolare, Wesley gli ha parlato benissimo dell’ambiente giallorosso e anche Ancelotti vorrebbe vederlo in una squadra capace di garantirgli minutaggio. Senza dimenticare il gioco di Gasperini, perfetto per le sue caratteristiche. C’è anche una motivazione personale: da grande credente, Roma è presa in considerazione anche per i luoghi di culto. Il Milan si è interessato, ma al momento la pista non è calda (...) A Trigoria i contatti con l’entourage non si sono mai interrotti: si lavora a un'operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Gli obiettivi Che l’attacco esterno sia una priorità lo ha confermato D’Amico: «Per caratteristiche manca un giocatore esterno di gamba, di ripartenza e quindi valuteremo le opportunità nel mercato di gennaio». Parallelamente, la dirigenza valuta anche altre piste: Luiz Henrique dello Zenit, Leweling, Gittens (seguito pure dal Napoli), Rodrigo Riquelme del Betis e Samuel Lino del Flamengo. Ma la priorità assoluta ha un nome: Endrick. Il talento che potrebbe aggiungere qualità e velocità all’attacco giallorosso, trasformando il sogno scudetto in realtà.

(Corsport)