SOS Endrick, la Roma sogna. Il Milan è defilato: l'atleta di Cristo rinnega il "diavolo"La penna degli Altri
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Lazio, emergenza in vista del derby: Tavares e Sutalo in forte dubbio
Arrivano notizie importanti da casa Lazio in vista del derby della Capitale in programma il prossimo 13 dicembre. Non solo la Roma deve fare i conti con l'infermeria ma anche la squadra di Gattuso ha...
Dan Friedkin-Gasperini: l'ultimo contatto diretto risale ad aprile
Gian Piero Gasperini ha manifestato più volte la sua volontà di avvicinare i Friedkin al mondo Roma, cercando anche una loro maggiore presenza nella Capitale. Il tecnico, con il mercato di gennaio ch...
Roma, non solo attacco: difensori col vizio del gol
IL TEMPO (L.PES) - Un vizietto che porta punti. Nelle squadre di Gasperini, si sa, segnano un po' tutti. Dagli attaccanti che vivono spesso e volentieri le loro stagioni migliori fino a centrocampisti...