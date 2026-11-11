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Con Friedkin un vertice di mercato

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
a Ritiro Roma Gasperini Friedkin
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C’è un aereo pronto al decollo da Houston e trasporterà Ryan Friedkin oppure suo fratello Corbin, con destinazione Roma. La sosta arriva al momento giusto per un vertice di mercato tra la proprietà, D’Amico e Gasperini. Il filo diretto con l’America lo tiene il nuovo ad Galantic, ma la presenza in città della famiglia Friedkin resta la garanzia maggiore di operatività.
Al mercato di gennaio non manca molto (...) Le idee sono chiare da giugno: mancano infatti due calciatori per completare una rosa che resta comunque «molto corta». A Manchester, per citare un esempio, la Roma si è presentata con sedici calciatori di movimento più i giovani della Primavera. Bastano un paio di infortuni per finire in emergenza.
Questi ragionamenti Ryan Friedkin li conosce bene (...) Nei giorni conclusivi del mercato la Roma ha provato in vari modi a portare a casa l’ala sinistra di piede destro che Gasp chiede dal suo arrivo. Sono stati fatti tentativi concretissimi per Gittens, Luiz Henrique e soprattutto per Leweling, arrivando anche a offrire 35 milioni di euro. Quella cifra è rimasta nel cassetto e verrà probabilmente utilizzata a gennaio. La vicinanza al primo posto e la volontà di fare strada in Europa hanno rafforzato le ambizioni della Roma.
Nonostante poi ci siano quattro terzini (...) a Gasperini manca sempre un mancino. Se ci fosse un’occasione per prendere un altro esterno, i giallorossi non se la farebbero sfuggire. Prima di ogni mossa, però, servirà il via libera della proprietà.
(Corsport)
MercatoGasperiniFriedkin

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