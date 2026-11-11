Gasp aspetta Friedkin per i rinforzi: linea di confine

In tanti reparti siamo coperti, in avanti un pochino meno. Quello che si potrà fare a gennaio sul mercato, se sarà possibile, lo faremo. Ma per il momento non lo so, con la società non abbiamo parlato». Il silenzio (...) comincia a far rumore. C’è un concetto espresso da Gian Piero Gasperini , nel post Roma-Sassuolo, che molto racconta: «. Quello che si potrà fare a gennaio sul mercato, se sarà possibile, lo faremo. Ma per il momento non lo so, con la società non abbiamo parlato». Il silenzio (...) comincia a far rumore.

Benintesi: non è una questione di tempistica, la Roma non è in ritardo (...) La questione è un’altra ed è più profonda:Gasperini e i dirigenti non sanno neppure se avranno margine per muoversi e se sì, con quale budget. Nessuna riunione di mercato è andata in scena fino a questo momento tra la proprietà, il direttore sportivo Tony D’Amico e Gasperini (...) Siamo al paradosso: la società si è persino più allontanata da Gasperini rispetto all’anno passato.

È logico che dentro questo silenzio assordante un po’ di dubbi possano sorgere. Gli uomini mercato della Roma non sono rimasti fermi, ovvio (...) ma siamo ai contatti esplorativi. Gasperini sente di avere tra le mani la possibilità di lottare per lo scudetto. Gli servono un paio di aiuti: un esterno offensivo e uno di centrocampo (...) L’occasione se non è irripetibile poco ci manca. Se questo concetto non arriva alla proprietà adesso, il rischio è che non arrivi mai. E che poi ognuno tragga le conclusioni che crede, Gasperini compreso.

(Corsera)