Dybala e Mancini tornano ad allenarsi

Tredici giocatori in nazionale, un'infermeria che comincia a svuotarsi e un mercato da costruire. Dopo tre giorni di riposo Ia Roma ieri ha ripreso gli allenamenti a Trigoria. Gasperini guarda al Parma, il 21 novembre, e sfrutta la sosta per recuperare titolari dopo settimane di emergenza. I primi segnali arrivano da, che hanno lavorato parzialmente con il gruppo. L'argentino sta piano piano superando la lesione al polpaccio, mentre il difensore ha quasi del tutto smaltito il fastidio muscolare. Nei prossimi giorni saranno valutate le loro risposte: entrambi hanno possibilità concrete di esserci a Parma. Milelavora ancora a parte, ma ha rimesso gli scarpini dopo l'infortunio al piede, un passaggio decisivo dopo settimane di tutore e cresce la fiducia per il suo ritorno tra i pali al Tardini. (...) Già questa settimana il tecnico parlerà del mercato di gennaio con il direttore sportivoo (ieri assente al Social Football Summit di Torino) e l'amministratore delegato Galantic. La priorità è allargare le soluzioni offensive con un giocatore capace di dare velocità e imprevedibilità.trova poco spazio nel Real Madrid e la Roma studia la strada del prestito. Sul taccuino anche Ademola, già allenato da Gasperini all'Atalanta e ora meno centrale nell'Atletico Madrid. Resta viva la pista Jamie, con il Chelsea pronto a valutare una cessione temporanea. (...) Il nodo, però, è a monte. I rapporti diretti tra Gasperini e i Friedkin restano rarefatti e al momento non sono previsti incontri con la proprietà per definire il mercato invernale. (...)