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Rodrigo Mora, il ct del Portogallo U20 Faisca: "Con Gasperini è nelle mani giuste, lo aiuterà a diventare un campione" (VIDEO)

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di Matteo Esposito
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Vasco Faisca, commissario tecnico del Portogallo Under 20, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di Rodrigo Mora, elogiando il talento del giovane giallorosso e sottolineando l'importanza di Gian Piero Gasperini per la sua crescita.
Queste le sue parole: «Rodrigo è un grande talento del calcio portoghese, nel giro dell'Under 21. È un gran giocatore, anche se ancora giovane. Credo che sia nelle giuste mani con Gasperini, che è un grande allenatore. Non ho dubbi che lo aiuterà a fare un ulteriore salto per diventare ancora più un campione».

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