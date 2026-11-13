Rodrigo Mora, il ct del Portogallo U20 Faisca: "Con Gasperini è nelle mani giuste, lo aiuterà a diventare un campione" (VIDEO)

Vasco Faisca, commissario tecnico del Portogallo Under 20, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di sottolineando l'importanza di Gian Piero Gasperini per la sua crescita. , ha parlato ai microfoni di Sportitalia di Rodrigo Mora , elogiando il talento del giovane giallorosso eper la sua crescita.

Queste le sue parole: «Rodrigo è un grande talento del calcio portoghese, nel giro dell'Under 21. È un gran giocatore, anche se ancora giovane. Credo che sia nelle giuste mani con Gasperini, che è un grande allenatore. Non ho dubbi che lo aiuterà a fare un ulteriore salto per diventare ancora più un campione».